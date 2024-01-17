Полиция ищет живодёров, жестко расправившихся с собаками под Белгородом

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
На днях в Беловском в Белгородском районе обнаружили трупы трёх собак. Лапы животных перемотали проволокой, а рядом на снегу были заметны пятна крови. Историей заинтересовались в полиции.
Как сообщили в региональном УМВД, 15 января правоохранители получили заявление по поводу жестокого обращения с животными от председателя общественной организации. Убитых собак обнаружила местная жительница, когда выгуливала своего питомца. Полицейские действительно нашли в указанном месте трупы животных.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
УМВД по Белгородской области
Также в полиции белгородцам напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание. Живодёрам может грозить до пяти лет тюрьмы.
Напомним, после случившегося волонтёры обратились в правоохранительные органы. Заявители считают, что убить животных мог садист.