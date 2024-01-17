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Published Сегодня, 08:39

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Собака

Полиция ищет живодёров, жестко расправившихся с собаками под Белгородом

17 января 2024, 08:39
Фото: 1MI
Собака

Белгородская полиция проверит историю с трупами собак

На днях в Сети опубликовали фото погибших собак в Белгородском районе. Трупы обнаружили в Беловском. В полиции по данному факту проводят проверку. Белгородцев предупредили, что за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает УМВД по региону.

На днях в Беловском в Белгородском районе обнаружили трупы трёх собак. Лапы животных перемотали проволокой, а рядом на снегу были заметны пятна крови. Историей заинтересовались в полиции.

Как сообщили в региональном УМВД, 15 января правоохранители получили заявление по поводу жестокого обращения с животными от председателя общественной организации. Убитых собак обнаружила местная жительница, когда выгуливала своего питомца. Полицейские действительно нашли в указанном месте трупы животных.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По её результатам будет принято процессуальное решение.
УМВД по Белгородской области

Также в полиции белгородцам напомнили, что за жестокое обращение с животными предусмотрено наказание. Живодёрам может грозить до пяти лет тюрьмы.

Напомним, после случившегося волонтёры обратились в правоохранительные органы. Заявители считают, что убить животных мог садист.

Трупы собак со связанными проволокой лапами нашли под Белгородом
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Полиция#Животные#Новости Белгорода#Собаки#Белгород#Наталья Корявых
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