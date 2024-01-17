Полиция ищет живодёров, жестко расправившихся с собаками под Белгородом

Белгородская полиция проверит историю с трупами собак

На днях в Сети опубликовали фото погибших собак в Белгородском районе. Трупы обнаружили в Беловском. В полиции по данному факту проводят проверку. Белгородцев предупредили, что за жестокое обращение с животными грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает УМВД по региону.