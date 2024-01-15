Трупы собак со связанными проволокой лапами нашли под Белгородом

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
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Updated Сегодня, 18:43
Трупы собак обнаружила жительница села Беловское 12 января. Лапы животных были перемотаны проволокой, а снег рядом с телами был запачкан кровью. Также остались борозды: возможно, собак тащили.
Неустановленные лица осуществили жестокое обращение с двумя животными, что привело к гибели последних. Железная проволока, которая была привязана к задним лапам собак, пятна крови и следы волочения на снегу указывают на возможное применение садистских методов.
Telegram-канал «Записки волонтёра»
Белгородская региональная общественная организация «Скорая молодёжная помощь» намерена разобраться в ситуации. Волонтёры уже направили обращение в полицию.