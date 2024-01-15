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Published Сегодня, 18:41

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Трупы собак со связанными проволокой лапами нашли под Белгородом

Трупы собак со связанными проволокой лапами нашли под Белгородом

15 января 2024, 18:41
Фото: Telegram-канал «Записки волонтёра»
О страшной находке рассказала жительница села Беловское. Telegram-канал «Записки волонтёра» намерен разобраться в ситуации. Волонтёры уже обратились в полицию: они считают, что убить животных мог садист.

Трупы собак обнаружила жительница села Беловское 12 января. Лапы животных были перемотаны проволокой, а снег рядом с телами был запачкан кровью. Также остались борозды: возможно, собак тащили.

Неустановленные лица осуществили жестокое обращение с двумя животными, что привело к гибели последних. Железная проволока, которая была привязана к задним лапам собак, пятна крови и следы волочения на снегу указывают на возможное применение садистских методов.
Telegram-канал «Записки волонтёра»

Белгородская региональная общественная организация «Скорая молодёжная помощь» намерена разобраться в ситуации. Волонтёры уже направили обращение в полицию.

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#Происшествия#Полиция#Животные#Кровь#Волонтёры#Белгород#Артем Черненко#Село Беловское#Садизм
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