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Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Собака

Кладбища и детские площадки: куда в Белгороде запретили возвращать отловленных собак?

30 ноября 2023, 14:36
Фото: Midjourney
Собака

Мэрия Белгорода утвердила места, куда нельзя выпускать животных после отлова

В перечне определены места и минимальное расстояние к ним, на которые запрещено возвращать бездомных собак. Список утвердили 30 ноября. Следить за выполнением требований должны гендиректор Белгорблагоустройства или исполняющий его обязанности.

Администрация Белгорода опубликовала постановление, регулирующее порядок возврата отловленных бездомных собак. Определён список мест и минимальное расстояние к ним, на которые запрещено возвращать животных без владельцев.

Так, собак нельзя вернуть на расстояние ближе 500 метров от:

  • детских игровых и спортивных площадок;
  • площадок с мусорными контейнерами;
  • мест проведения культурно-массовых мероприятий;
  • медицинских, образовательных, религиозных организаций, учреждений соцсферы, культуры и искусства, физкультуры и спорта, организаций допобразования, отдыха детей и их оздоровления, а также зданий органов власти, магазинов, зданий общепита, колумбариев и крематориев.

В случае если перечисленные территории огорожены забором, животных следует вернуть на место, находящееся на определённом расстоянии от ограждения.

Возврат животных без хозяев запрещён на расстояние ближе 500 метров от границ и на территории парков, скверов, набережных, пляжей, придомовых территорий МКД и ИЖС, кладбищ, особо охраняемых природных территорий.

Следить за соблюдением постановления должны гендиректор Белгорблагоустройства или его заместитель.

Напомним, что летом в Белгородской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных. Уже в октябре в эти правила внесли изменения.

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