Кладбища и детские площадки: куда в Белгороде запретили возвращать отловленных собак?

Мэрия Белгорода утвердила места, куда нельзя выпускать животных после отлова

В перечне определены места и минимальное расстояние к ним, на которые запрещено возвращать бездомных собак. Список утвердили 30 ноября. Следить за выполнением требований должны гендиректор Белгорблагоустройства или исполняющий его обязанности.