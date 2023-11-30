Кладбища и детские площадки: куда в Белгороде запретили возвращать отловленных собак?

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Администрация Белгорода опубликовала постановление, регулирующее порядок возврата отловленных бездомных собак. Определён список мест и минимальное расстояние к ним, на которые запрещено возвращать животных без владельцев.
Так, собак нельзя вернуть на расстояние ближе 500 метров от:
В случае если перечисленные территории огорожены забором, животных следует вернуть на место, находящееся на определённом расстоянии от ограждения.
Возврат животных без хозяев запрещён на расстояние ближе 500 метров от границ и на территории парков, скверов, набережных, пляжей, придомовых территорий МКД и ИЖС, кладбищ, особо охраняемых природных территорий.
Следить за соблюдением постановления должны гендиректор Белгорблагоустройства или его заместитель.
Напомним, что летом в Белгородской области утвердили дополнительные требования к содержанию домашних животных. Уже в октябре в эти правила внесли изменения.