Ядовитые луковицы? Собака белгородки отравилась из-за высаженных тюльпанов

Семенкова добавила, что все работы ведутся только вдоль пешеходных дорожек, но белгородка, чья собака пострадала, с этим не согласна: «Прошлись опять утром по собачьей тропе, ну никак она не тянет на пешеходную, а рядом вообще велосипедная дорожка!»