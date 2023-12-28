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Пострадавшая собака

Ядовитые луковицы? Собака белгородки отравилась из-за высаженных тюльпанов

28 декабря 2023, 07:35
Фото: Инна Доронина / vk.com/id25280655
Пострадавшая собака

Собака белгородки отравилась после съеденной с городской клумбы луковицы

Инцидент произошёл вчера, 27 декабря, в парке «Южный». Женщина отметила, что во время прогулки собака побежала к клумбе, появившейся на месте собачьей тропы, и съела оттуда луковицу. Позже питомцу стало плохо, у него зафиксировали тяжёлое отравление.

По словам белгородки, её собака пострадала из-за высаженных тюльпанов. Женщина пишет, что землю вскопали там, где ранее горожане выгуливали своих питомцев — в парке «Южный». Собака белгородки побежала к клумбе, успела поднять из земли луковицу и съесть её. Хозяйка не смогла вытащить из пасти своего животного поднятый предмет.

Дома, продолжает горожанка, у собаки началась рвота, позже ей стало хуже. Ветеринары зафиксировали тяжёлое отравление. Питомец не ел около суток, однако уже на следующий день начал бегать и играть, добавила белгородка.

На её жалобу отреагировала главный ландшафтный архитектор Елена Семенкова. Она назвала случившееся «ужасной неприятностью».

Семенкова добавила, что все работы ведутся только вдоль пешеходных дорожек, но белгородка, чья собака пострадала, с этим не согласна: «Прошлись опять утром по собачьей тропе, ну никак она не тянет на пешеходную, а рядом вообще велосипедная дорожка!»

Елена Семенкова, впрочем, пообещала, что занимающихся высадкой специалистов проинструктируют о возможных последствиях для собак — «для предупреждения таких случаев впредь».

Отметим, что в этом году белгородцы удивились зимней высадке тюльпанов: их высаживали весь декабрь под снегом. Главный ландшафтный архитектор же утверждает, что земля была подготовлена, а необходимая глубина ещё не промёрзла.

Свои аргументы Семенкова привела и в этот раз.

Это не новая технология, часть тюльпанов была высажена в ноябре, в обычные сроки, оставшаяся часть высаживалась в менее благоприятное время, но на глубину посадки земля не подмерзала и необходимо было обеспечить отсутствие воздуха вокруг луковицы для её успешной зимовки.
Елена Семенкова
Пострадавшая собакаПострадавшая собака
Пострадавшая собакаПострадавшая собака
Высаженные в парке "Южный" луковицыВысаженные в парке "Южный" луковицы
Высаженные в парке «Южный» луковицыВысаженные в парке «Южный» луковицы
Пострадавшая собака
Фото: Инна Доронина / vk.com/id25280655
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#Собака#Новости Белгорода#Отравление#Тюльпаны#Белгород#Елена Семенкова#Александра Склярова#Луковицы
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