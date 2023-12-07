Это вам не Рио-де-Жанейро: горожане вновь заметили высадку тюльпанов в Белгороде

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
В Сети местный житель вновь пожаловался на позднюю высадку луковиц тюльпанов. Он отметил, что Белгород — это не Рио-де-Жанейро, а «десятиградусный мороз и мёрзлая земля не способствуют цветению». Белгородец также опубликовал фотографию высадки тюльпанов в покрытую снегом землю.
На обращение горожанина отреагировала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Она сообщила, что земля на данном участке уже была подготовлена к высадке. Кроме этого, глубина, на которой высаживают луковицы, не промёрзла, поэтому они рассчитывают на нормативную всхожесть.
Напомним, что высаживать луковицы тюльпанов в Белгороде начали 30 ноября. На следующий день, 1 декабря, в городе пошёл снегопад. Ранее ландшафтный архитектор уже объясняла жителям, что высаживать тюльпаны можно до -8 °C.
В этом году Белгорблагоустройство закупило более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов за 54 млн 150 тыс. рублей. Весной 2024 года на улицах Белгорода должны расцвеститюльпаны видов Wicked In Pink, Viking, Leen Van Der Mark и другие.