Это вам не Рио-де-Жанейро: горожане вновь заметили высадку тюльпанов в Белгороде

На обращение горожанина отреагировала главный ландшафтный архитектор Белгорода Елена Семенкова. Она сообщила, что земля на данном участке уже была подготовлена к высадке. Кроме этого, глубина, на которой высаживают луковицы, не промёрзла, поэтому они рассчитывают на нормативную всхожесть.