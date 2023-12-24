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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Высадка тюльпанов в декабре в Белгороде

За неделю до Нового года: в Белгороде вновь заметили высаживающих тюльпаны рабочих

24 декабря 2023, 08:21
Фото: «Открытый Белгород»
Высадка тюльпанов в декабре в Белгороде

В парке Победы в Белгороде высадили тюльпаны

Высадку провели вдоль Везёлки. Как пишет «Открытый Белгород» со ссылкой на очевидца, работами занимались люди, не похожие на сотрудников коммунальной службы. Это не первый раз, когда белгородцы замечают столь позднюю высадку растений.

В Белгороде за неделю до Нового года заметили рабочих, высаживающих луковицы тюльпанов. Соответствующие кадры СМИ опубликовали накануне.

В этот раз растения высаживали вдоль Везёлки в парке Победы. Как пишет издание со ссылкой на очевидца, работами занимались люди, не похожие на сотрудников коммунальной службы.

С начала декабря это не первый такой случай. Например, высадкой тюльпанов в Белгороде занимались 1 декабря, когда город накрыло снегом. Тогда рабочие высаживали сорта Wicked In Pink, Viking и Leen Van Der Mark.

«Озеленением» занимались в Белгороде и спустя неделю. Однако главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова на возмущения недовольных белгородцев ответила, что земля на данном участке была подготовлена, а необходимая глубина ещё не промёрзла.

Неделю спустя рабочих вновь заметили на улицах Белгорода.

Интересно, что в минувшем году, когда тюльпаны в столице региона высаживали даже раньше — в ноябре, Елена Семенкова заверила, что в будущем ошибки учтут и «допускать такого экстрима при посадке луковиц» больше не будут.

Напомним, что Белгорблагоустройство в 2023 году закупило более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов. На это были готовы потратить свыше 54 млн рублей.

Высадка тюльпанов в декабре в БелгородеВысадка тюльпанов в декабре в Белгороде
Высадка тюльпанов в декабре в БелгородеВысадка тюльпанов в декабре в Белгороде
Высадка тюльпанов в декабре в БелгородеВысадка тюльпанов в декабре в Белгороде
Высадка тюльпанов в декабре в БелгородеВысадка тюльпанов в декабре в Белгороде
Высадка тюльпанов в декабре в Белгороде
Фото: «Открытый Белгород»
Это вам не Рио-де-Жанейро: горожане вновь заметили высадку тюльпанов в Белгороде
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