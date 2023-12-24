За неделю до Нового года: в Белгороде вновь заметили высаживающих тюльпаны рабочих

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В Белгороде за неделю до Нового года заметили рабочих, высаживающих луковицы тюльпанов. Соответствующие кадры СМИ опубликовали накануне.
В этот раз растения высаживали вдоль Везёлки в парке Победы. Как пишет издание со ссылкой на очевидца, работами занимались люди, не похожие на сотрудников коммунальной службы.
С начала декабря это не первый такой случай. Например, высадкой тюльпанов в Белгороде занимались 1 декабря, когда город накрыло снегом. Тогда рабочие высаживали сорта Wicked In Pink, Viking и Leen Van Der Mark.
«Озеленением» занимались в Белгороде и спустя неделю. Однако главный ландшафтный архитектор города Елена Семенкова на возмущения недовольных белгородцев ответила, что земля на данном участке была подготовлена, а необходимая глубина ещё не промёрзла.
Неделю спустя рабочих вновь заметили на улицах Белгорода.
Интересно, что в минувшем году, когда тюльпаны в столице региона высаживали даже раньше — в ноябре, Елена Семенкова заверила, что в будущем ошибки учтут и «допускать такого экстрима при посадке луковиц» больше не будут.
Напомним, что Белгорблагоустройство в 2023 году закупило более 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов. На это были готовы потратить свыше 54 млн рублей.