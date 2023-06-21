То колеусы, то тагетисы: чем заменяют тюльпаны на клумбах Белгорода?

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Низкорослые однолетние и многолетние растения заменят недавно благоухавшие тюльпаны. Среди высаживаемых цветов колеусы, петунии, тагетесы и цинерарии.
Мнение горожан по поводу композиционных решений разделилось. Кто-то рад, что увядшие тюльпаны теперь заменят многолетниками. Кто-то полагает, что клумбы даже в обстреливаемом Шебекино красивее, чем в областном центре.
Ранее сообщалось, что шебекинские озеленители передали в дар Белгороду 13 тысяч растений, выращенных в питомниках Купинского сельского поселения. Из-за оперативной ситуации в Шебекино их невозможно высадить.