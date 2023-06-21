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То колеусы, то тагетисы: чем заменяют тюльпаны на клумбах Белгорода?

21 июня 2023, 10:53
Фото: 1MI

Клумбы Белгорода пытаются привести в порядок после цветения тюльпанов

Часть клумб уже облагородили в парке Победы, рядом с музеем-диорамой «Курская Дуга» и на Свято-Троицком бульваре в Белгороде

Низкорослые однолетние и многолетние растения заменят недавно благоухавшие тюльпаны. Среди высаживаемых цветов колеусы, петунии, тагетесы и цинерарии.

Мнение горожан по поводу композиционных решений разделилось. Кто-то рад, что увядшие тюльпаны теперь заменят многолетниками. Кто-то полагает, что клумбы даже в обстреливаемом Шебекино красивее, чем в областном центре.

Фото: Bel.ru

Ранее сообщалось, что шебекинские озеленители передали в дар Белгороду 13 тысяч растений, выращенных в питомниках Купинского сельского поселения. Из-за оперативной ситуации в Шебекино их невозможно высадить.

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