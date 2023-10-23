Ещё 18 миллионов на тюльпаны: мэрия Белгорода разместила новый контракт

Posted 23 октября, 14:54
Published 23 октября, 14:54
Modified 23 октября, 14:56
Updated 23 октября, 14:56
Ранее стало известно, что мэрия закупит 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов и других цветов на общую сумму более 54 млн рублей.
Теперь администрация ищет исполнителя, который окажет «услуги по цветочному оформлению цветников луковичными растениями», проще говоря, подготовит клумбы, почву и посадит 1,5 млн цветочных луковиц. Цена вопроса — 18 миллионов.
Подать заявку подрядчики могут до 30 октября. А мы напомним, что срок исполнения контракта по поставке луковиц — до 31 декабря 2023 года.
В начале октября одна белгородка возмутилась в сторону решения мэрии о закупке луковиц тюльпанов назвала такие траты на украшение улиц города «пиром во время чумы». Со своей стороны администрация ответила, что именно тюльпаны «радуют жителей города» и решение о таком виде цветов было принято ещё в 2021 году, а цветочное оформление требует ежегодного обновления.