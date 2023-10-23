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Posted 23 октября, 14:54

Published 23 октября, 14:54

Modified 23 октября, 14:56

Updated 23 октября, 14:56

Тюльпаны в Белгороде

Ещё 18 миллионов на тюльпаны: мэрия Белгорода разместила новый контракт

23 октября 2023, 14:54
Фото: Bel.ru
Тюльпаны в Белгороде

Белгородские власти ищут подрядчика, который посадит тюльпаны весной

По данным сайта госзакупок, в этот раз администрация города ищет подрядчика, который подготовит клумбы и посадит 1,5 миллиона луковиц.

Ранее стало известно, что мэрия закупит 1,3 млн луковиц тюльпанов 36 видов и других цветов на общую сумму более 54 млн рублей.

Теперь администрация ищет исполнителя, который окажет «услуги по цветочному оформлению цветников луковичными растениями», проще говоря, подготовит клумбы, почву и посадит 1,5 млн цветочных луковиц. Цена вопроса — 18 миллионов.

Подать заявку подрядчики могут до 30 октября. А мы напомним, что срок исполнения контракта по поставке луковиц — до 31 декабря 2023 года.

В начале октября одна белгородка возмутилась в сторону решения мэрии о закупке луковиц тюльпанов назвала такие траты на украшение улиц города «пиром во время чумы». Со своей стороны администрация ответила, что именно тюльпаны «радуют жителей города» и решение о таком виде цветов было принято ещё в 2021 году, а цветочное оформление требует ежегодного обновления.

Более 54 млн рублей потратят на покупку тюльпанов в Белгороде
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#Госзакупки#Новости Белгорода#Тюльпаны#Белгород#Екатерина Никулина#Цветочное оформление#Луковицы
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