Ещё 18 миллионов на тюльпаны: мэрия Белгорода разместила новый контракт

В начале октября одна белгородка возмутилась в сторону решения мэрии о закупке луковиц тюльпанов назвала такие траты на украшение улиц города «пиром во время чумы». Со своей стороны администрация ответила, что именно тюльпаны «радуют жителей города» и решение о таком виде цветов было принято ещё в 2021 году, а цветочное оформление требует ежегодного обновления.