В Белгороде ребёнку выплатят 70 тысяч рублей за укус собаки

В Белгороде во дворе жилого дома малолетнего ребёнка укусила сидящая под скамейкой собака породы «Вельш-корги кардиган». Хозяйка животного, сообщает прокуратура, спешно покинула место происшествия, не предоставив сведения о вакцинации. Ребёнка собака укусила в ногу, после укуса ему пришлось шесть раз вакцинироваться. Также отмечается, что несовершеннолетний получил сильный испуг и не может преодолеть страх перед собаками.