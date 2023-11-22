В Белгороде ребёнку выплатят 70 тысяч рублей за укус собаки

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
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Updated Сегодня, 18:53
В Белгороде во дворе жилого дома малолетнего ребёнка укусила сидящая под скамейкой собака породы «Вельш-корги кардиган». Хозяйка животного, сообщает прокуратура, спешно покинула место происшествия, не предоставив сведения о вакцинации. Ребёнка собака укусила в ногу, после укуса ему пришлось шесть раз вакцинироваться. Также отмечается, что несовершеннолетний получил сильный испуг и не может преодолеть страх перед собаками.
Родители пострадавшего ребёнка обратились в Октябрьский районный суд Белгорода. Принято решение в пользу ребёнка взыскать 70 тыс. рублей компенсации морального вреда. Решение суда не вступило в законную силу.