Возвращение обратно: зачем бездомных собак чипируют в Белгородской области?

Нападение бродячих собак на людей в Белгородской области — не редкость. Подробнее эту темы мы разобрали в отдельном материале. Но, конечно, бездомный не равен агрессивному: всё в большей степени зависит от негативного опыта собак, были ли с ними жестоки люди и насколько. Спасти животных от участи оказаться на улице и дать им дом можно 21 октября в Белгороде. В Центральном парке с 11:00 до 15:00 пройдёт выставка-раздача бездомных животных. Выбрать себе друга можно будет из 30 собак.