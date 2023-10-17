Возвращение обратно: зачем бездомных собак чипируют в Белгородской области?

Posted Сегодня, 17:26
Published Сегодня, 17:26
Modified Сегодня, 17:37
Updated Сегодня, 17:37
К главе муниципалитета обратилась женщина, удивлённая схемой работы по отлову — тем, что животных возвращают в место обитания после отлова, стерилизации и чипирования. «Действительно ли после ловли собаки возвращаются туда, где их поймали?», — недоумевает Ирина.
Анна Куташова подтвердила, что по федеральному законодательству на сегодняшний день спецорганизация обязана отловить безнадзорных животных, стерилизовать их, вылечить и отпустить в место постоянного обитания. Но чиновница отметила, что не всё бывает так просто.
Есть ситуации, когда чипированные животные проявляют агрессию. Мы отрабатываем вопрос, каким образом определять агрессивность животного и его дальнейшую судьбу, исходя из этого.
Анна Куташова, глава Белгородского района
Нападение бродячих собак на людей в Белгородской области — не редкость. Подробнее эту темы мы разобрали в отдельном материале. Но, конечно, бездомный не равен агрессивному: всё в большей степени зависит от негативного опыта собак, были ли с ними жестоки люди и насколько. Спасти животных от участи оказаться на улице и дать им дом можно 21 октября в Белгороде. В Центральном парке с 11:00 до 15:00 пройдёт выставка-раздача бездомных животных. Выбрать себе друга можно будет из 30 собак.
Как сказала Анна Куташова, «сколько бы ни строили приютов, пока мы не научимся ответственно относиться к каждому домашнему животному, это (проблемы с бродячими животными, — прим. ред) продолжится».