«Ужасающий случай»: бездомные собаки в Шебекино растерзали животных

«То есть убийство более 20 голов домашних животных это немотивированная агрессия? На их месте могла оказаться я или мои дети, это была просто бойня! Они терзали животных просто для „игры“. <…> Примените бережливое производство в своей работе и исключите ошибки заранее, дабы дальше это не было очередной констатацией факта трагедии», — продолжила белгородка.