«Ужасающий случай»: бездомные собаки в Шебекино растерзали животных

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Жительница Шебекино обратилась к властям с просьбой разобраться с агрессивными бродячими собаками. По словам женщины, в её личном подсобном хозяйстве произошёл ужасающий случай — псы растерзали домашних животных. В доказательство своих слов она прикрепила фото с погибшими кроликами.
Женщина опасается, что подобное могло случиться с ней или её детьми. Также белгородка поинтересовалась, когда закончатся «отписки» о том, что собаки отловлены.
«Напала бешеная свора бездомных собак — вырвала все кормушки, распотрошила клетки, разорвала ограждающие сетки. Эта свора просто растерзала домашних животных в пух и прах, она даже не съела их, а просто „поигралась"», — пишет жительница региона.
Как рассказывает женщина, её семья живёт этим хозяйством в нелёгкое время. Однако больше она переживает за то, что на месте растерзанных кроликов могли бы быть люди. Жительница Шебекино попросила посодействовать в решении проблемы.
Белгородке ответил глава горокруга Владимир Жданов. Он рассказал о стандартной процедуре отлова и объяснил, почему поймать смогли не всех собак.
При выезде спецорганизации не всегда удаётся найти и/или осуществить отлов безнадзорных животных. В таком случае планируется повторный выезд. Следующий выезд организации запланирован на текущей неделе.
Владимир Жданов, глава Шебекинского горокруга
Однако ответ женщину не устраивает. Она уверена, что собак необходимо не просто отловить, но и изолировать, поскольку они несут опасность для людей и домашних животных. На это Жданов ответил, что животных, не проявляющих немотивированную агрессию, отпускают на прежние места обитания. Но жительница Шебекино уверена, что это не лучшее решение.
«То есть убийство более 20 голов домашних животных это немотивированная агрессия? На их месте могла оказаться я или мои дети, это была просто бойня! Они терзали животных просто для „игры“. <…> Примените бережливое производство в своей работе и исключите ошибки заранее, дабы дальше это не было очередной констатацией факта трагедии», — продолжила белгородка.
Она также прикрепила фото с места случившегося. На них видно трупы животных. «Вот результат бездействия служб по отлову безнадзорных „неагрессивных“, по вашим словам, собак», — пишет женщина.
Белгородка просит принять какие-нибудь меры по контролю за безнадзорными собаками, чтобы предотвратить грядущую беду. На момент публикации власти городского округа ещё не ответили на последнее сообщение женщины.
Напомним, ранее Бел.Ру писало о ситуации с бродячими собаками в Белгородской области. Власти получают от белгородцев множество сообщений с жалобами на безнадзорных животных. Подробнее об этом — в материале редакции.