Белгородские следователи проверят нападение собаки с бешенством на ребёнка

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Следователи организовали проверку по факту нападения бродячей собаки на девочку в Строителе Яковлевского горокруга. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили в соцсетях.
Согласно публикации в интернете, 10 июля 2023 года на находившуюся на отдыхе в детском оздоровительном лагере девочку 2011 года рождения укусила беспризорная собака. Произошло это, как утверждает написавший историю Дмитрий Хитрый, на территории детского лагеря «Берёзка». Он же утверждал, что у животного есть бешенство.
Пока девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Яковлевский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал проведение доследственной проверки. Следователи выполняют комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, заключили в ведомстве.
Написавший в комментариях на странице губернатора Дмитрий Хитрый утверждает, что о бешенстве ему якобы сообщил инфекционист 4-й детской поликлиники Белгорода. По словам белгородца, с собакой так ничего и не сделали.
«Перезвонив директору лагеря „Берёзка“ Юрию Мартыненко, получили заверения, что собака по сей день службой отлова не выловлена после нескольких попыток — со слов директора, и находится в добром здравии на территории лагеря», — пишет Дмитрий.
Связались и с инфекционистом. Дело в том, что непонятно, бешеное животное или всё-таки нет.
«Перезвонили инфекционисту для выяснения всех обстоятельств: где и кем выявлен факт бешенства. Но инфекционист ничего вразумительного не ответил, сославшись на информацию от некой ветеринарной службы и сообщил, что все уточнит и с нами свяжутся», — продолжил Дмитрий.
По словам белгородца, пострадавшей девочке делают уколы. Если собаку не отловят, то ей придётся их делать ещё три месяца.
И. о. начальника управления ветеринарии Белгородской области Дмитрий Кравцов уже ответил белгородцу и сообщил, что его ввели в заблуждение. Бешенство у собаки пока даже не установили.
Данный диагноз устанавливается только в ветеринарной лаборатории. Организация, занимающаяся отловом на территории Яковлевского городского округа, проводит ежедневную работу по обследованию территории лагеря и выявлению безнадзорных животных для отлова. Государственные ветеринарные специалисты, после сообщения о нанесении покусов ребёнку выехали на место для осмотра животных и выявления клинических признаков бешенства. Клинических признаков у осмотренных не установлено.
Дмитрий Кравцов
Такую же информацию озвучили в администрации Яковлевского горокруга. По данным чиновников, сотрудники приюта ежедневно обследуют территорию лагеря на наличие безнадзорных животных для отлова. Мероприятия по отлову будут продолжены до окончательного результата.