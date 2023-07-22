Белгородские следователи проверят нападение собаки с бешенством на ребёнка

«Перезвонили инфекционисту для выяснения всех обстоятельств: где и кем выявлен факт бешенства. Но инфекционист ничего вразумительного не ответил, сославшись на информацию от некой ветеринарной службы и сообщил, что все уточнит и с нами свяжутся», — продолжил Дмитрий.