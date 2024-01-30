В белгородском селе неизвестный стрелял в кошку из пневматического оружия

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В селе Шопино Яковлевского горокруга в минувшую пятницу, 26 января, неизвестный выстрелил в кошку. Об инциденте рассказала хозяйка пострадавшего животного.
По словам женщины, стреляли в её кошку из пневматического оружия. Животное выжило и сейчас проходит лечение. Владелица питомца показала заключение от ветеринара и снимок рентгена. Женщина добавила, что кошка не гуляет далеко от дома.
«Получается, что кто-то среди бела дня стреляет по животным. При этом моя кошка не гуляет далеко и, скорее всего, в неё стреляли у нас во дворе», — рассказала белгородка.
Ранее сообщалось, что неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде. У пса Тоши заметили глубокую резаную рану на горле. В белгородском УМВД пообещали установить лиц, которые хотели убить животное.