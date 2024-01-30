Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:32

Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Кошка

В белгородском селе неизвестный стрелял в кошку из пневматического оружия

30 января 2024, 11:32
Фото: Изображение Midjourney
Кошка

Под Белгородом неизвестный едва не убил кошку

Инцидент произошёл в минувшую пятницу в селе Шопино Яковлевского горокруга. Кошка осталась жива и проходит лечение. Подробности сообщает Telegram-канал «Жесть Белгород».

В селе Шопино Яковлевского горокруга в минувшую пятницу, 26 января, неизвестный выстрелил в кошку. Об инциденте рассказала хозяйка пострадавшего животного.

По словам женщины, стреляли в её кошку из пневматического оружия. Животное выжило и сейчас проходит лечение. Владелица питомца показала заключение от ветеринара и снимок рентгена. Женщина добавила, что кошка не гуляет далеко от дома.

«Получается, что кто-то среди бела дня стреляет по животным. При этом моя кошка не гуляет далеко и, скорее всего, в неё стреляли у нас во дворе», — рассказала белгородка.

Ранее сообщалось, что неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде. У пса Тоши заметили глубокую резаную рану на горле. В белгородском УМВД пообещали установить лиц, которые хотели убить животное.

Под Белгородом неизвестный стрелял в кошкуПод Белгородом неизвестный стрелял в кошку
Под Белгородом неизвестный стрелял в кошкуПод Белгородом неизвестный стрелял в кошку
Под Белгородом неизвестный стрелял в кошку
Фото: Telegram-канал «Жесть Белгород»
Полиция накажет неизвестных белгородцев, пытавшихся убить бездомного пса
Узнать подробнее
Читайте также:
Неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде«Ясно, что им было больно»: белгородка — о найденных жестоко убитых собакахПолиция ищет живодёров, жестко расправившихся с собаками под Белгородом
#Белгородская область#Происшествия#Животные#Кошка#Новости Белгорода#Пневматическое оружие#Белгород#Наталья Корявых#Яковлевский горокруг
Подпишитесь
Уроки по 30 минут и тренировки на случай ЧС: что будет с очной учёбой в Белгороде
Сегодня, 10:27
«Мы жили в коридоре»: семья, переехавшая в Москву по проекту Собчак, — о Белгороде
Сегодня, 09:12
Автобусы, антидроновые ружья: как прошли учения по эвакуации людей в Белгороде
Сегодня, 06:03
Суд отказал Зотову в удовлетворении жалобы на арест его долей в «Агро-Белогорье»
Сегодня, 07:46
«Мы не на Чукотке живём»: белгородцы вновь шокированы ценами на огурцы
Сегодня, 07:35
Стала известна судьба многострадального недостроя на Левобережье в Белгороде
Сегодня, 08:48