Полиция накажет неизвестных белгородцев, пытавшихся убить бездомного пса

На днях в Белгороде произошло ЧП с бездомным животным. Волонтёры приюта «Лучик надежды» сообщили, что неизвестные белгородцы попытались избавиться от бездомного пса, который долгое время скитался по улице — на горле животного волонтёры обнаружили глубокую резаную рану. Трахея не была задета, поэтому жизни пса ничего не угрожает. В ближайшее время его доставят в ветклинику на лечение.