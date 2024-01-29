Полиция накажет неизвестных белгородцев, пытавшихся убить бездомного пса

Posted Сегодня, 15:48
Published Сегодня, 15:48
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
На днях в Белгороде произошло ЧП с бездомным животным. Волонтёры приюта «Лучик надежды» сообщили, что неизвестные белгородцы попытались избавиться от бездомного пса, который долгое время скитался по улице — на горле животного волонтёры обнаружили глубокую резаную рану. Трахея не была задета, поэтому жизни пса ничего не угрожает. В ближайшее время его доставят в ветклинику на лечение.
В ходе мониторинга интернета публикацию о жестоком обращении с бездомной собакой по кличке Тоша обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Поступившую информацию зарегистрировали в установленном законом порядке и начали проверку. По её результатам примут процессуальное решение.
В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности виновных.
Напомним, что недавно в Белгородском районе местная жительница обнаружила трупы трёх собак: их лапы были обмотаны проволокой, а на снегу — пятна крови. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.