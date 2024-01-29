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Полиция Белгорода найдёт неизвестных, пытавшихся убить бездомного пса

Полиция накажет неизвестных белгородцев, пытавшихся убить бездомного пса

29 января 2024, 15:48
Фото: 1MI

Полиция Белгорода найдёт неизвестных, пытавшихся убить бездомного пса

Правоохранительные органы заметили в интернете публикацию о бездомном псе Тоше, которому неизвестные пытались перерезать горло. Собака осталась жива, а полиция начала проверку случившегося. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На днях в Белгороде произошло ЧП с бездомным животным. Волонтёры приюта «Лучик надежды» сообщили, что неизвестные белгородцы попытались избавиться от бездомного пса, который долгое время скитался по улице — на горле животного волонтёры обнаружили глубокую резаную рану. Трахея не была задета, поэтому жизни пса ничего не угрожает. В ближайшее время его доставят в ветклинику на лечение.

В ходе мониторинга интернета публикацию о жестоком обращении с бездомной собакой по кличке Тоша обнаружили сотрудники правоохранительных органов. Поступившую информацию зарегистрировали в установленном законом порядке и начали проверку. По её результатам примут процессуальное решение.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности виновных.

Напомним, что недавно в Белгородском районе местная жительница обнаружила трупы трёх собак: их лапы были обмотаны проволокой, а на снегу — пятна крови. По факту случившегося правоохранители проводят проверку.

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#Белгородская область#Неизвестный#Белгород#Пёс#Александра Склярова#Порез
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