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Собака

Неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде

29 января 2024, 14:00
Фото: 1MI
Собака

В Белгороде неизвестные сильно ранили бездомного пса

Животное долгое время скиталось по улице. Неизвестные попытались избавиться от него — на шее собаки волонтёры обнаружили глубокую резаную рану. В ближайшее время пса отправят на лечение, сообщает приют «Лучик надежды».

В Белгороде произошло очередное ЧП с бездомным животным. Пёс Тоша долгое время скитался по улице. Неизвестные попытались избавиться от животного. Волонтёры обнаружили на горле пса глубокую резаную рану. Трахея не задета.

В ближайшее время Тошу отправят в клинику на лечение.

Напомним, что недавно в Белгородском районе обнаружили трупы трёх собак. По данному факту в полиции проводят проверку. Лапы животных перемотали проволокой, а рядом на снегу были заметны пятна крови.

Раненый бездомный пёсРаненый бездомный пёс
Раненый бездомный пёс
Фото: «Лучик надежды»
Полиция ищет живодёров, жестко расправившихся с собаками под Белгородом
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#Происшествия#Лечение#Новости Белгорода#Бездомные собаки#Приют#Собаки#Белгород#Алина Харина
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