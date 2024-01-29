Неизвестные попытались жестоко расправиться с бездомной собакой в Белгороде

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
В Белгороде произошло очередное ЧП с бездомным животным. Пёс Тоша долгое время скитался по улице. Неизвестные попытались избавиться от животного. Волонтёры обнаружили на горле пса глубокую резаную рану. Трахея не задета.
В ближайшее время Тошу отправят в клинику на лечение.
Напомним, что недавно в Белгородском районе обнаружили трупы трёх собак. По данному факту в полиции проводят проверку. Лапы животных перемотали проволокой, а рядом на снегу были заметны пятна крови.