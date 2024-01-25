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Собаки

Прокуратура внесла представление УК за стаю бродячих собак во дворе школы в Белгороде

25 января 2024, 15:39
Фото: Midjourney
Собаки
В Сети распространилось видео, на котором стая бездомных собак бегает на территории школы города. Одна из причин сложившейся ситуации — свободный доступ животных в подвал многоквартирного дома. Подробности рассказали в прокуратуре области.

Прокуратура провела проверку по видео в Сети, где бродячие собаки бегают по территории школы. Сотрудники городской специализированной службы отловили двух псов.

Прокуратура установила, что одна из причин такой ситуации с собаками — это свободный доступ животных в подвалы многоэтажки. Управляющей компанией не были приняты меры, которые бы ограничили доступ безнадзорных животных в подвальное помещение.

Прокуратура внесла представление директору ООО «УК МКД» за невыполнение требований законодательства при эксплуатации жилищного фонда. Рассмотрение представления контролирует городская прокуратура.

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#Общество#Новости Белгорода#Бездомные собаки#Собаки#Белгород#Алина Харина
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