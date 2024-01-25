Прокуратура внесла представление УК за стаю бродячих собак во дворе школы в Белгороде

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Прокуратура провела проверку по видео в Сети, где бродячие собаки бегают по территории школы. Сотрудники городской специализированной службы отловили двух псов.
Прокуратура установила, что одна из причин такой ситуации с собаками — это свободный доступ животных в подвалы многоэтажки. Управляющей компанией не были приняты меры, которые бы ограничили доступ безнадзорных животных в подвальное помещение.
Прокуратура внесла представление директору ООО «УК МКД» за невыполнение требований законодательства при эксплуатации жилищного фонда. Рассмотрение представления контролирует городская прокуратура.