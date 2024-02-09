Полиция о деле турфирмы Халаимова: основного фигуранта объявили в федеральный розыск

Posted 9 февраля, 11:42
Published 9 февраля, 11:42
Modified 9 февраля, 11:44
Updated 9 февраля, 11:44
В УМВД России по Белгородской области сообщили, что основной фигурант истории об обманутых туристах объявлен в федеральный розыск. Речь идёт, судя по всему, об Александре Халаимове. Примечательно, что сам он продолжает публиковать анонсы туров на своей странице в соцсети.
Полицейские тем временем расследуют уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые с использованием нескольких юрлиц заключили договоры на оказание туруслуг с гражданами и получили от них деньги. При этом свои обязательства перед туристами они не выполнили.
Уже установлено 190 пострадавших. Полицейские ранее провели обыск в офисах компании, изъяли необходимые документы, назначили судебные экспертизы.
История туристов прогремела в регионе в декабре 2023 года. Среди пострадавших были не только белгородцы, но и жители других регионов. Сам Халаимов в свою очередь утверждал, что его подставили.
В конце декабря стало известно, что общая сумма ущерба, нанесённого несостоявшимся отпускникам, превысила 6 млн рублей. Роспотребнадзор предлагал пострадавшим присоединиться к составлению иска, чтобы взыскать с ООО «Инста Тур» уплаченные деньги, неустойку, компенсацию морального вреда.