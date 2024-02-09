Полиция о деле турфирмы Халаимова: основного фигуранта объявили в федеральный розыск

Полицейские тем временем расследуют уголовное дело о мошенничестве в сфере туристических услуг (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, подозреваемые с использованием нескольких юрлиц заключили договоры на оказание туруслуг с гражданами и получили от них деньги. При этом свои обязательства перед туристами они не выполнили.