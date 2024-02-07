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На депутата написали заявление после возложения цветов

А был ли митинг? Помощник белгородского депутата пожаловался на заявление в полицию

7 февраля 2024, 14:11
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
На депутата написали заявление после возложения цветов

В белгородском приграничье глава района обратился в полицию из-за «митинга»

Глава Валуйского горокруга обратился в полицию с заявлением на депутата от КПРФ, входящего в состав депутатов муниципалитета, его помощника. Причиной стало возложение цветов, которое восприняли как «митинг». Подробностями помощник депутата Дмитрий Болдинов поделился в Сети.

Интересная история произошла в белгородском приграничье из-за якобы проведения «митинга». О ситуации рассказал помощник депутата от КПРФ из совета депутатов Валуйского горокруга Дмитрий Болдинов. Глава муниципалитета написал заявление в полицию на него и его помощника.

Депутат Борис Ташев и его помощники Дмитрий Болдинов и Галина Закутская 19 января, в день 81-й годовщины освобождения Валуек, пришли возложить цветы к памятнику «Скорбящая мать». Болдинов выложил фото возложения цветов, но назвал это «митингом». Затем этот пост был удалён.

Как рассказал в Сети Болдинов, заявление написали после возложения цветов на братской могиле в честь освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Причём заявление поступило от главы округа Алексея Дыбова.

«После такого приходят мысли в голову, может, теперь нельзя чтить память наших защитников и дедов, отдавших свои жизни, чтобы мы жили», — пишет Болдинов.

Помощник прикрепил фото с самим заявлением. В возбуждении уголовного дела отказали, но Дмитрий Болдинов всё ещё возмущён. В комментариях в Сети у него и главы округа даже возник спор.

Алексей Дыбов объяснил, по какой причине администрация решила обратиться в правоохранительные органы.

С заявлением в полицию администрация обратилась в связи с размещением Вами на своей страничке сообщения о проведении митинга, которое было Вами удалено после обращения в полицию. При проведении этого публичного мероприятия необходимо руководствоваться статьёй ФЗ, что Вы не сделали.
Алексей Дыбов, глава Валуйского горокруга

Болдинов настаивает на том, что это была опечатка, а также добавил, что в такие моменты «нужно сплотиться, а не писать доносы».

«Была обычная опечатка в тексте, которой вы сразу же воспользовались, несмотря на то, что это был День памяти погибшим защитникам нашего района. В такие моменты нужно сплотиться всем вместе, не писать кляузы и доносы в полицию», — пишет помощник депутата.

В видео он также рассказал о том, что же на самом деле произошло.

Видео: видео со страницы Дмитрия Болдинова
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