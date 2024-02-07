А был ли митинг? Помощник белгородского депутата пожаловался на заявление в полицию

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Интересная история произошла в белгородском приграничье из-за якобы проведения «митинга». О ситуации рассказал помощник депутата от КПРФ из совета депутатов Валуйского горокруга Дмитрий Болдинов. Глава муниципалитета написал заявление в полицию на него и его помощника.
Депутат Борис Ташев и его помощники Дмитрий Болдинов и Галина Закутская 19 января, в день 81-й годовщины освобождения Валуек, пришли возложить цветы к памятнику «Скорбящая мать». Болдинов выложил фото возложения цветов, но назвал это «митингом». Затем этот пост был удалён.
Как рассказал в Сети Болдинов, заявление написали после возложения цветов на братской могиле в честь освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Причём заявление поступило от главы округа Алексея Дыбова.
«После такого приходят мысли в голову, может, теперь нельзя чтить память наших защитников и дедов, отдавших свои жизни, чтобы мы жили», — пишет Болдинов.
Помощник прикрепил фото с самим заявлением. В возбуждении уголовного дела отказали, но Дмитрий Болдинов всё ещё возмущён. В комментариях в Сети у него и главы округа даже возник спор.
Алексей Дыбов объяснил, по какой причине администрация решила обратиться в правоохранительные органы.
С заявлением в полицию администрация обратилась в связи с размещением Вами на своей страничке сообщения о проведении митинга, которое было Вами удалено после обращения в полицию. При проведении этого публичного мероприятия необходимо руководствоваться статьёй ФЗ, что Вы не сделали.
Алексей Дыбов, глава Валуйского горокруга
Болдинов настаивает на том, что это была опечатка, а также добавил, что в такие моменты «нужно сплотиться, а не писать доносы».
«Была обычная опечатка в тексте, которой вы сразу же воспользовались, несмотря на то, что это был День памяти погибшим защитникам нашего района. В такие моменты нужно сплотиться всем вместе, не писать кляузы и доносы в полицию», — пишет помощник депутата.
В видео он также рассказал о том, что же на самом деле произошло.