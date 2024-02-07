А был ли митинг? Помощник белгородского депутата пожаловался на заявление в полицию

«Была обычная опечатка в тексте, которой вы сразу же воспользовались, несмотря на то, что это был День памяти погибшим защитникам нашего района. В такие моменты нужно сплотиться всем вместе, не писать кляузы и доносы в полицию», — пишет помощник депутата.