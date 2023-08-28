Подделанные документы белгородцев для получения выплат будут передавать в полицию

Как отметил Вячеслав Гладков, все выплаты жителям приграничья из федеральных источников уже произвели: «Сейчас из чувства справедливости и бережного отношения ко всем, выполняем ту работу, которую не должны. Мы понимаем, что люди пережили очень сложные события, хотелось бы, чтобы они получили помощь от государства, такую же, как и все остальные».