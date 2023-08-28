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Подделанные документы белгородцев для получения выплат будут передавать в полицию

Подделанные документы белгородцев для получения выплат будут передавать в полицию

28 августа 2023, 08:11
Фото: 1MI
Речь идёт о выплатах в 10 и 50 тыс. рублей для жителей приграничья. По словам главы региона, в настоящий момент некоторые подают заявления с подделанными документами.
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Выплаты

Как отметил Вячеслав Гладков, все выплаты жителям приграничья из федеральных источников уже произвели: «Сейчас из чувства справедливости и бережного отношения ко всем, выполняем ту работу, которую не должны. Мы понимаем, что люди пережили очень сложные события, хотелось бы, чтобы они получили помощь от государства, такую же, как и все остальные».

Губернатор отметил, что в настоящий момент часть людей начинают заниматься подделкой документов, чтобы получить выплату. Вячеслав Гладков предложил все такие материалы передавать в правоохранительные органы.

Если есть попытка фальсификации, обмана, есть признаки мошенничества. Мы на первоначальном этапе относились к этому достаточно лояльно, объясняли людям, что так нельзя, давайте делать всё по закону. Мы максимально идём навстречу людям, но поощрять мошеннические действия тоже не собираемся. Отдаём в правоохранительные органы для оценки.
Вячеслав Гладков
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#Общество#Белгородская область#Правоохранительные органы#Выплаты#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Подделки#Приграничье#Единовременные выплаты
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