Прокуратура наказала полицию в Белгороде из-за протоколов против бизнесменов

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Прокуратура наказала полицию Белгорода за необоснованное возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении предпринимателей. При этом доказательств вины не было.
Как выяснили в надзорном ведомстве, полицейские составляли протоколы, пользуясь информацией регионального оператора об организациях, уклоняющихся от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Прокуратура нашла факты составления протоколов на должностных лиц компаний, но при этом документов, доказывающих их вину, не было.
В связи с этим правоохранители внесли представление в отношении начальника городского УМВД. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили. Пятерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.