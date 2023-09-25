Прокуратура наказала полицию в Белгороде из-за протоколов против бизнесменов

Как выяснили в надзорном ведомстве, полицейские составляли протоколы, пользуясь информацией регионального оператора об организациях, уклоняющихся от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Прокуратура нашла факты составления протоколов на должностных лиц компаний, но при этом документов, доказывающих их вину, не было.