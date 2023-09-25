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Прокуратура наказала полицию в Белгороде из-за протоколов против бизнесменов

Прокуратура наказала полицию в Белгороде из-за протоколов против бизнесменов

25 сентября 2023, 11:45
Фото: 1MI
Полицейские составляли протоколы об административных правонарушениях в отношении предпринимателей из-за обращения с отходами. Однако документов, подтверждающих их вину, не было, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура наказала полицию Белгорода за необоснованное возбуждение дел об административных правонарушениях в отношении предпринимателей. При этом доказательств вины не было.

Как выяснили в надзорном ведомстве, полицейские составляли протоколы, пользуясь информацией регионального оператора об организациях, уклоняющихся от заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО. Прокуратура нашла факты составления протоколов на должностных лиц компаний, но при этом документов, доказывающих их вину, не было.

В связи с этим правоохранители внесли представление в отношении начальника городского УМВД. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили. Пятерых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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#Белгородская область#Прокуратура#Полиция#Протоколы#Белгород#Наталья Корявых#ТКО
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