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Кибердружинники нашли в Белгороде работавших на Украину людей

Полиция ищет агентов Украины, передававших данные о военной технике в Белгороде

16 августа 2023, 07:34
Фото: Midjourney

Кибердружинники нашли в Белгороде работавших на Украину людей

Возможных агентов украинских спецслужб вычислила кибердружина Народного фронта. Данные о пособниках противника передали в правоохранительные органы, сообщает ТАСС.

Кибердружина Народного фронта вычислила двоих возможных агентов украинских спецслужб, которые передавали сведения о местах расположения военной техники в Белгороде, рассказал агентству член центрального штаба движения, руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

Как отметил Тараненко, за время работы кибердружинники заблокировали 96 групп в соцсетях, видеоролики на YouTube, которые пропагандируют русофобию, антироссийскую повестку, суицид, наркотики, насилие. В частности, активисты заблокировали 19 видео со сценами убийства российских военнослужащих. Кроме того, заблокировали паблики, где была нацистская символика.

Проект «Кибердружина» создали в апреле 2023 года. В ряды таких дружинников вступили более 21 тыс. россиян.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Общество#Народный фронт#Кибердружина#Агенты Украины#Спецслужбы#Военная техника#Новости Белгорода
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