Полиция ищет агентов Украины, передававших данные о военной технике в Белгороде

Как отметил Тараненко, за время работы кибердружинники заблокировали 96 групп в соцсетях, видеоролики на YouTube, которые пропагандируют русофобию, антироссийскую повестку, суицид, наркотики, насилие. В частности, активисты заблокировали 19 видео со сценами убийства российских военнослужащих. Кроме того, заблокировали паблики, где была нацистская символика.