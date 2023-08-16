Полиция ищет агентов Украины, передававших данные о военной технике в Белгороде

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
Кибердружина Народного фронта вычислила двоих возможных агентов украинских спецслужб, которые передавали сведения о местах расположения военной техники в Белгороде, рассказал агентству член центрального штаба движения, руководитель молодёжного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.
Как отметил Тараненко, за время работы кибердружинники заблокировали 96 групп в соцсетях, видеоролики на YouTube, которые пропагандируют русофобию, антироссийскую повестку, суицид, наркотики, насилие. В частности, активисты заблокировали 19 видео со сценами убийства российских военнослужащих. Кроме того, заблокировали паблики, где была нацистская символика.
Проект «Кибердружина» создали в апреле 2023 года. В ряды таких дружинников вступили более 21 тыс. россиян.