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Posted Сегодня, 06:29

Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Школа

Родители решили, как будут учиться белгородские школьники с 19 февраля

15 февраля 2024, 06:29
Фото: 1MI
Школа

Гладков: 80% белгородских родителей решили отправить детей на очное обучение

Школы, которые находятся свыше 20 км от границы, начинают очное обучение. Речь идёт о пяти приграничных муниципалитетах, а также о Белгороде, Яковлевском горокруге и населённом пункте в Корочанском районе.
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Школы

С 19 февраля очное обучение начинается в школах приграничья, которые находятся дальше 20 километров от границы. По словам Вячеслава Гладкова, была проведена работа с родителями. Пять муниципалитетов, а также областной центр, Яковлевский горокруг и Мелихово в Корочанском районе приняли решение о формате учёбы. 80% родителей высказались за очное обучение.

Также глава региона напомнил, что у детей есть возможность остаться на дистанте. Школа эту возможность предоставит.

Губернатор отметил, что за оперативной обстановкой вдоль границы будут следить.

Ранее родители жаловались, что в некоторых школах якобы не давали права выбора, в каком формате будет учиться ребёнок. По словам местных жителей, в образовательных учреждениях настаивали только на очном обучении. Ситуацию комментировали мэр Белгорода и министр образования области.

«Это недоразумение»: родителям школьников в Белгороде навязывают очное обучение?
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#Общество#Белгородская область#Школы#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Очное обучение
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