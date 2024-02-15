Родители решили, как будут учиться белгородские школьники с 19 февраля

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
С 19 февраля очное обучение начинается в школах приграничья, которые находятся дальше 20 километров от границы. По словам Вячеслава Гладкова, была проведена работа с родителями. Пять муниципалитетов, а также областной центр, Яковлевский горокруг и Мелихово в Корочанском районе приняли решение о формате учёбы. 80% родителей высказались за очное обучение.
Также глава региона напомнил, что у детей есть возможность остаться на дистанте. Школа эту возможность предоставит.
Губернатор отметил, что за оперативной обстановкой вдоль границы будут следить.
Ранее родители жаловались, что в некоторых школах якобы не давали права выбора, в каком формате будет учиться ребёнок. По словам местных жителей, в образовательных учреждениях настаивали только на очном обучении. Ситуацию комментировали мэр Белгорода и министр образования области.