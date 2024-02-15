Родители решили, как будут учиться белгородские школьники с 19 февраля

С 19 февраля очное обучение начинается в школах приграничья, которые находятся дальше 20 километров от границы. По словам Вячеслава Гладкова, была проведена работа с родителями. Пять муниципалитетов, а также областной центр, Яковлевский горокруг и Мелихово в Корочанском районе приняли решение о формате учёбы. 80% родителей высказались за очное обучение.