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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

С начала года число родителей, которые выбрали очный формат обучения, возросло

С начала года число родителей, которые выбрали очный формат обучения, возросло

15 февраля 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney
Родители Белгородской области второй раз с начала учебного года выбирают формат обучения для своих детей. Процент взрослых, которые высказались за очное обучение, вырос. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
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Дети

По словам чиновника, в начале календарного года проводился социологический опрос родителей по формату обучения. Порядка 60% родителей высказались за очное, около 10% не определились с выбором, а около 29% родителей выбрали дистанционный формат обучения.

Есть решение семьи о формате, в котором ребёнок будет продолжать обучение. Мы равно уделяем внимание любому из этих решений.
Андрей Милёхин

На 14 февраля свыше 78% родители выбрали очный формат обучения для своих детей с 19 февраля. Стоит отметить, что 15 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 80% белгородских родителей решили отправить детей в школы.

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#Белгородская область#Дети#Родители#Обучение#Белгород#Кристина Семенчук#Формат#Дистанционный#Очное
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