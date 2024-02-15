С начала года число родителей, которые выбрали очный формат обучения, возросло

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По словам чиновника, в начале календарного года проводился социологический опрос родителей по формату обучения. Порядка 60% родителей высказались за очное, около 10% не определились с выбором, а около 29% родителей выбрали дистанционный формат обучения.
Есть решение семьи о формате, в котором ребёнок будет продолжать обучение. Мы равно уделяем внимание любому из этих решений.
Андрей Милёхин
На 14 февраля свыше 78% родители выбрали очный формат обучения для своих детей с 19 февраля. Стоит отметить, что 15 февраля глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что 80% белгородских родителей решили отправить детей в школы.