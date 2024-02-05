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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:48

Школьники

В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение

5 февраля 2024, 07:47
Фото: Изображение Midjourney
Школьники

Милёхин ответил на вопрос белгородцев о заявлении по выбору формата обучения

С 19 февраля в некоторых учебных учреждениях региона возобновят очный формат обучения. В связи с этим родителей школьников снова просят подписать заявления. Зачем это нужно, попытались объяснить в министерстве образования региона.

Зачем родителей школьников просят подписать заявления по поводу формата обучения? Этот вопрос белгородцы всё чаще задают в соцсетях.

«Почему мы должны подчиняться решениям оперштаба? На каком основании родители должны заполнять такого рода заявления? Если вы сомневаетесь в обстановке, то должны принять решение, а не перекладывать на плечи незнающих родителей», — пишет жительница региона.

Белгородка также поинтересовалась, что будет, если родители не подпишут заявление: «В таком случае моего ребёнка не будут обучать?»

На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. Он сообщил, что решения оперштаба принимаются в рамках указа президента России, однако выбор формата обучения всё ещё остаётся за родителями.

Право выбора формата обучения в организациях, которые планируют работу в очно-дистанционном формате, остаётся за родителями. Для того, чтобы определить, будет ли ребёнок посещать школу или планирует обучаться дистанционно, необходимо подать заявление на имя директора школы. Совместно с руководством школы Вы определите формат взаимодействия педагогов и ребёнка.
Андрей Милёхин

Напомним, что с 19 февраля в некоторых школах, колледжах и вузах Белгородской области вернут очный формат обучения. Однако родители, желающие оставить своих детей на дистанционном обучении, могут написать соответствующее заявление. Белгородцам ранее рассказали, как будет организовано обучение на дистанте. Некоторые школы приграничья также вернутся к очному формату обучения.

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