В минобре попытались объяснить белгородцам, зачем нужно писать заявление на обучение

Напомним, что с 19 февраля в некоторых школах, колледжах и вузах Белгородской области вернут очный формат обучения. Однако родители, желающие оставить своих детей на дистанционном обучении, могут написать соответствующее заявление. Белгородцам ранее рассказали, как будет организовано обучение на дистанте. Некоторые школы приграничья также вернутся к очному формату обучения.