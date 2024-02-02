Белгородский министр объяснил раннее решение о возврате детей к очному обучению

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
До начала очного обучения ещё две недели. Несмотря на это, региональные власти уже сейчас разрешили выходить детям в школы. Родители поинтересовались: «Почему так рано было принято решение?». На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Белгородские родители переживают, что региональный оперштаб рано принял решение о возврате школьников к очному обучению, ведь оперативная обстановка может измениться. Ситуацию прокомментировал региональный министр образования Андрей Милёхин.
По его словам, решение приняли заблаговременно, чтобы люди взвешено подошли к выбору формата обучения. Также до начала очки останется время, чтобы отработать формат дистанционного обучения детей, которые не выйдут в школы.
Напомним, решение о выходе с дистанционки оперштаб принял 31 января. Очно смогут также опять учиться студенты колледжей и вузов. К занятиям в школах с 19 февраля возвращаются учреждения, которые находятся в зоне свыше 20 км от границы. Это порядка 120 общеобразовательных учреждений.