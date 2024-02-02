Белгородский министр объяснил раннее решение о возврате детей к очному обучению

До начала очного обучения ещё две недели. Несмотря на это, региональные власти уже сейчас разрешили выходить детям в школы. Родители поинтересовались: «Почему так рано было принято решение?». На вопрос ответил региональный министр образования Андрей Милёхин.

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