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Врачи

Гладков рассказал, что будущих белгородских врачей будут обучать с помощью VR-очков

19 сентября 2023, 11:20
Фото: 1MI
Врачи

Занятия в Высшей школе медицины стартовали в Белгородской области

Программное оборудование закупили в медучреждения региона. С помощью VR-очков студенты смогут провести виртуальный приём пациентов, сообщил Вячеслав Гладков.

В окружной больнице в Старооскольском городском округе начались занятия в Высшей школе медицины. Уроки проходят на базе НИУ «БелГУ». Кроме того, в медучреждения закупили программное оборудование с VR-очками российского производителя, которое научит будущих врачей принимать пациентов.

В ходе подобного обучения преподаватели смогут в любой момент остановить виртуальный приём и указать студентам на допущенные ошибки.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети, благодаря занятиям студенты получат практические навыки, работая в больницах бок о бок со своими преподавателями из университета.

Уверен, что изменения в системе здравоохранения у нас сейчас происходят, но мы, конечно, хотим лучших успехов, потому что от качества медицины зависит жизнь и здоровье жителей Белгородской области. Будем стараться и дальше решать большие и маленькие проблемы, которые стоят у нас в этой отрасли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Реализация проекта началась в мае 2023 года. Предполагается, что данный проект позволит решить кадровую проблему в обеспечении медицинских учреждения Старого Оскола, Губкина и других прилегающих районов.

В Белгородской области районная больница получила новое оборудование
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