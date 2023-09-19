Гладков рассказал, что будущих белгородских врачей будут обучать с помощью VR-очков

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В окружной больнице в Старооскольском городском округе начались занятия в Высшей школе медицины. Уроки проходят на базе НИУ «БелГУ». Кроме того, в медучреждения закупили программное оборудование с VR-очками российского производителя, которое научит будущих врачей принимать пациентов.
В ходе подобного обучения преподаватели смогут в любой момент остановить виртуальный приём и указать студентам на допущенные ошибки.
Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети, благодаря занятиям студенты получат практические навыки, работая в больницах бок о бок со своими преподавателями из университета.
Уверен, что изменения в системе здравоохранения у нас сейчас происходят, но мы, конечно, хотим лучших успехов, потому что от качества медицины зависит жизнь и здоровье жителей Белгородской области. Будем стараться и дальше решать большие и маленькие проблемы, которые стоят у нас в этой отрасли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Реализация проекта началась в мае 2023 года. Предполагается, что данный проект позволит решить кадровую проблему в обеспечении медицинских учреждения Старого Оскола, Губкина и других прилегающих районов.