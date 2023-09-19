Гладков рассказал, что будущих белгородских врачей будут обучать с помощью VR-очков

В окружной больнице в Старооскольском городском округе начались занятия в Высшей школе медицины. Уроки проходят на базе НИУ «БелГУ». Кроме того, в медучреждения закупили программное оборудование с VR-очками российского производителя, которое научит будущих врачей принимать пациентов.