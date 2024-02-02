Из очки на дистант и обратно? Смогут ли родители изменить формат обучения ребёнка

Родители белгородских школьников поинтересовались, смогут ли они после 19 февраля перевести детей из дистанционного формата в очный и наоборот. Милёхин отметил, что в любой момент можно отказаться от дистанционного формата и примкнуть к очному — главное, чтобы последний был одобрен оперативным штабом.