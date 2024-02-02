Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Белгородцы смогут в любой момент перевести ребёнка на очку и обратно на дистант

Из очки на дистант и обратно? Смогут ли родители изменить формат обучения ребёнка

2 февраля 2024, 13:41
Фото: 1MI

Белгородцы смогут в любой момент перевести ребёнка на очку и обратно на дистант

Перед началом очного учебного процесса родители должны написать согласие. Но можно ли потом перевести ребёнка на удалёнку? Ситуацию прояснил региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Школы

Родители белгородских школьников поинтересовались, смогут ли они после 19 февраля перевести детей из дистанционного формата в очный и наоборот. Милёхин отметил, что в любой момент можно отказаться от дистанционного формата и примкнуть к очному — главное, чтобы последний был одобрен оперативным штабом.

Срок, который родители определяют для дистанционного обучения, определяет каждая семья самостоятельно. Вы имеете право выбрать формат — дистанционный или очный. И из каждого формата вы можете перейти в другой. Поэтому дистанционно можно обучаться как до конца четверти, так и до конца года, а можно перейти на очный формат.
Андрей Милёхин

Напомним, оперштаб разрешил школьникам приграничных муниципалитетов вернуться к очному обучению с 19 февраля. При этом родители и учителя должны написать согласие. Если будут желающие учиться дома — для них этот процесс организуют.

Белгородский министр объяснил раннее решение о возврате детей к очному обучению
Узнать подробнее
Читайте также:
Перед очным обучением комиссии проверят конструктивные особенности зданийК очно-заочному формату обучения с 19 февраля вернут 120 белгородских школГлавы белгородского приграничья назвали школы, которые перейдут на очное обучение
#Белгородская область#Школы#Год#Белгород#Кристина Семенчук#Оперативный штаб#Четверть#Согласие родителей#Удалённое обучение#Очное обучение#Региональный министр образования#Дистанционный формат
Подпишитесь
ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Сегодня, 14:10
Видео или трансляция? Как будут учиться дети удалённо после 19 февраля
Сегодня, 07:57
С Владимира Зотова сняли запрет на выезд из России
Сегодня, 12:07
У белгородцев появилась возможность сэкономить при строительстве дома
Сегодня, 14:07
Роспотребнадзор: клиентам турфирмы Халаимова до сих пор не вернули деньги
Сегодня, 14:51
Ограничения остаются: откроют ли все выходы и входы на территорию школ?
Сегодня, 08:32