Из очки на дистант и обратно? Смогут ли родители изменить формат обучения ребёнка

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
Родители белгородских школьников поинтересовались, смогут ли они после 19 февраля перевести детей из дистанционного формата в очный и наоборот. Милёхин отметил, что в любой момент можно отказаться от дистанционного формата и примкнуть к очному — главное, чтобы последний был одобрен оперативным штабом.
Срок, который родители определяют для дистанционного обучения, определяет каждая семья самостоятельно. Вы имеете право выбрать формат — дистанционный или очный. И из каждого формата вы можете перейти в другой. Поэтому дистанционно можно обучаться как до конца четверти, так и до конца года, а можно перейти на очный формат.
Андрей Милёхин
Напомним, оперштаб разрешил школьникам приграничных муниципалитетов вернуться к очному обучению с 19 февраля. При этом родители и учителя должны написать согласие. Если будут желающие учиться дома — для них этот процесс организуют.