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2024
Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?
22 августа, 16:45
«Жизнями детей рисковать не будем»: как пройдут выпускные в Белгородской области
26 июня, 18:20
С начала года число родителей, которые выбрали очный формат обучения, возросло
15 февраля, 08:24
Принимают всех? Мэр Белгорода ответил, кого зачисляют в дежурные группы детсадов
18 января, 07:46
2023
ВТБ перевел крупных клиентов в систему «ВТБ Бизнес-онлайн»
ВТБ завершил миграцию клиентов в новую систему дистанционного банковского обслуживания для крупного бизнеса «ВТБ Бизнес-онлайн». Об этом в рамках 14-го инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Александр Боциев.
8 декабря 2023, 12:22
Уроки безопасности в белгородских школах будут проводить в новом формате
Теперь для детей будут проводить тесты, чтобы выяснить, насколько эффективны были занятия в первой четверти, сообщил Вячеслав Гладков.
6 ноября 2023, 11:54
Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде
10 августа 2023, 14:01
Белгородские родители из ПВР смогут выбрать форму обучения для своих детей
8 августа 2023, 11:56
Мэр Белгорода рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году
30 июля 2023, 12:26
Гладков снова обсудил с руководителями белгородских школ и детсадов формат обучения
Глава региона вновь встретился с руководителями образовательных учреждений. В ходе совещания подвели итоги опроса родителей дошкольников по формату обучения с 1 сентября. Подробнее сообщили в областном правительстве.
29 июня 2023, 13:32
Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения
29 июня 2023, 09:04
В Белгородской области не отменили проведение выпускных
24 июня 2023, 09:51
2022
Как пройдут новогодние утренники в белгородских детсадах и школах
9 декабря 2022, 08:45

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