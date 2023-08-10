Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
По информации городских властей, в Белгороде ведётся подготовка школ к новому учебному году. Решение о формате обучения будут принимать 25 августа в соответствии с оперативной обстановкой.
Расписание учебных занятий находится в стадии формирования. Его составят и доведут до педагогов, школьников и родителей к началу учебного года. Оптимальный вариант организации учебного процесса будет приниматься в каждой школе с учётом необходимых безопасных условий.
В мэрии добавили, что в соответствии с федеральными государственными стандартами дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и отдельных предметов в зависимости от возможностей школ.
Также известно, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией в школах определили потоковый режим работы, который предполагает ступенчатое начало учебных занятий и при этом одновременное нахождение в здании школы в одном потоке такого количества обучающихся, которое вмещает укрытие.
Расписание учебных занятий будут составлять с учётом гигиенических нормативов. При этом максимально допустимая нагрузка в течение дня не должна превышать для: