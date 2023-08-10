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Published Сегодня, 14:01

Modified Сегодня, 14:03

Updated Сегодня, 14:03

В мэрии Белгорода рассказали о режиме работы школ в новом учебном году

Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде

10 августа 2023, 14:01
Фото: 1MI

В мэрии Белгорода рассказали о режиме работы школ в новом учебном году

Окончательного решения по формату обучения детей в областном центре ещё нет. Об этом Бел.Ру сообщили в мэрии Белгорода. При этом уже известен режим работы школ и проведения занятий.

По информации городских властей, в Белгороде ведётся подготовка школ к новому учебному году. Решение о формате обучения будут принимать 25 августа в соответствии с оперативной обстановкой.

Расписание учебных занятий находится в стадии формирования. Его составят и доведут до педагогов, школьников и родителей к началу учебного года. Оптимальный вариант организации учебного процесса будет приниматься в каждой школе с учётом необходимых безопасных условий.

В мэрии добавили, что в соответствии с федеральными государственными стандартами дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и отдельных предметов в зависимости от возможностей школ.

Также известно, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией в школах определили потоковый режим работы, который предполагает ступенчатое начало учебных занятий и при этом одновременное нахождение в здании школы в одном потоке такого количества обучающихся, которое вмещает укрытие.

Расписание учебных занятий будут составлять с учётом гигиенических нормативов. При этом максимально допустимая нагрузка в течение дня не должна превышать для:

  • первых классов — 4 урока;
  • вторых-четвёртых — 5 уроков;
  • пятых-шестых — 6 уроков;
  • седьмых-одиннадцатых — 7 уроков.
Школы Шебекино останутся на дистанте в новом учебном году
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