Потоковый режим и ступенчатое начало занятий: как будут учиться школьники в Белгороде

Также известно, что в текущем году в связи со сложившейся ситуацией в школах определили потоковый режим работы, который предполагает ступенчатое начало учебных занятий и при этом одновременное нахождение в здании школы в одном потоке такого количества обучающихся, которое вмещает укрытие.