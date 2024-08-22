Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Белгородцы стали интересоваться у губернатора Вячеслава Гладкова, почему, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, их дети должны выходить на очное обучение в школы. Глава региона ответил, что именно к такому решению пришли большинство родителей.
В то же время каждый белгородец имеет право написать индивидуальное заявление на дистанционное обучение. Очный формат при этом останется для тех, кто не может или не хочет учиться дома. Либо же можно перевестись в ту школу, где есть либо нет очки — в зависимости от предпочтений.
Также учеников будут пускать на школьные стадионы для занятий спортом. Для этого необходимо согласование с директором.
Кроме того, в школах и колледжах с 1 сентября начнут изучать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Губернатор напомнил и про открытые по области центры военно-спортивной подготовки «Воин» — в них, по словам главы региона, можно закрепить полученные на уроках знания.
Напомним, что в День знаний линейки проведут в школах с очным форматом обучения.