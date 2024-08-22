Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?

В то же время каждый белгородец имеет право написать индивидуальное заявление на дистанционное обучение. Очный формат при этом останется для тех, кто не может или не хочет учиться дома. Либо же можно перевестись в ту школу, где есть либо нет очки — в зависимости от предпочтений.