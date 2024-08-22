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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Гладков объяснил, почему в некоторых школах оставили очный формат обучения

Почему юные белгородцы выйдут на очное обучение, несмотря на обстрелы?

22 августа 2024, 16:45
Фото: Изображение Midjourney

Гладков объяснил, почему в некоторых школах оставили очный формат обучения

Гладков ответил, почему в некоторых школах выбрали очный или очно-дистанционный формат обучения, несмотря на сложную оперативную обстановку. Также в ходе прямого эфира стало известно о новом предмете, на котором школьникам и студентам колледжей расскажут о защите Родины.
Сюжет
Дети

Белгородцы стали интересоваться у губернатора Вячеслава Гладкова, почему, несмотря на неспокойную оперативную обстановку, их дети должны выходить на очное обучение в школы. Глава региона ответил, что именно к такому решению пришли большинство родителей.

В то же время каждый белгородец имеет право написать индивидуальное заявление на дистанционное обучение. Очный формат при этом останется для тех, кто не может или не хочет учиться дома. Либо же можно перевестись в ту школу, где есть либо нет очки — в зависимости от предпочтений.

Также учеников будут пускать на школьные стадионы для занятий спортом. Для этого необходимо согласование с директором.

Кроме того, в школах и колледжах с 1 сентября начнут изучать новый предмет — «Основы безопасности и защиты Родины». Губернатор напомнил и про открытые по области центры военно-спортивной подготовки «Воин» — в них, по словам главы региона, можно закрепить полученные на уроках знания.

Напомним, что в День знаний линейки проведут в школах с очным форматом обучения.

Как пройдут линейки в белгородских школах в честь 1 сентября?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Дети#Школа#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Формат#Очный формат
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