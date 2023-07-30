Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Изображение материала

Мэр Белгорода рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году

30 июля 2023, 12:26
Фото: 1MI
Комментарий руководитель городской администрации Валентин Демидов оставил в соцсети. Он ответил на жалобу белгородки об очном обучении.

В соцсети белгородка Анна обратилась к главе региона Вячеславу Гладкову и попросила обратить внимание на просьбы и голосование родителей за очное полноценное обучение.

Предлагаемая схема обучения вперемешку с картами урока для самообучения в средней школе недопустима. У детей не будет знаний.
Анна

На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в 2023 — 2024 учебном году в школах города дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и уроков по отдельным предметам.

Использование дистанционных технологий предполагает онлайн-обучение и самостоятельную работу школьника по заданию учителя. Такой формат обучения связан исключительно с необходимостью создать безопасные условия обучения и позволит обеспечить одновременное нахождение в здании учреждения такого количества обучающихся, которое вмещает имеющееся в школе укрытие.
Валентин Демидов

Напомним, ранее стало известно, что белгородских школьников на физкультуру будут допускать только с медсправкой.

Фейк: очное обучение в белгородских школах продлится две недели
Узнать подробнее
Читайте также:
Планы на День города, безопасность в школах и награждение мэра Белгорода: итоги дняГладков: До устранения замечаний ни одна школа или детский сад не откроютсяДетей в российских школах обучат управлению дронами
#Кристина Семенчук#Школа#Обучение#Формат#Онлайн#Очно#Жалоба#Город#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Стихия в Белгороде бушует, люди скандалят и готовятся ко Дню города: итоги недели
Вчера, 07:26
Бизнесменам из Белгородской области Тебекину и Бобрицкому продлили арест в СИЗО
Сегодня, 07:30
ВСУ обстреляли за сутки пять муниципалитетов Белгородской области
Сегодня, 09:49
Белгородцы пожаловались на подтопление дома и двора канализацией
Сегодня, 09:01
В Белгородской области родилась первая в 2023 году тройня
Вчера, 07:54