Мэр Белгорода рассказал о формате обучения школьников в новом учебном году

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
В соцсети белгородка Анна обратилась к главе региона Вячеславу Гладкову и попросила обратить внимание на просьбы и голосование родителей за очное полноценное обучение.
Предлагаемая схема обучения вперемешку с картами урока для самообучения в средней школе недопустима. У детей не будет знаний.
Анна
На обращение ответил мэр Белгорода Валентин Демидов. Он сообщил, что в 2023 — 2024 учебном году в школах города дистанционные технологии будут использовать при проведении внеурочных занятий и уроков по отдельным предметам.
Использование дистанционных технологий предполагает онлайн-обучение и самостоятельную работу школьника по заданию учителя. Такой формат обучения связан исключительно с необходимостью создать безопасные условия обучения и позволит обеспечить одновременное нахождение в здании учреждения такого количества обучающихся, которое вмещает имеющееся в школе укрытие.
Валентин Демидов
Напомним, ранее стало известно, что белгородских школьников на физкультуру будут допускать только с медсправкой.