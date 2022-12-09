Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Как пройдут новогодние утренники в белгородских детсадах и школах

Сегодня, 08:45
Фото: 1MI

В приграничных районах Белгородской области массовых новогодних утренников не будет

Новогодние утренники в детских садах и школах региона начнут проводить с 20 декабря. Об их формате в текущем году рассказал первый заместитель министра образования области Андрей Мухартов.

Чиновник отметил, что в текущем году новогодние утренники пройдут с особенностью только в приграничных территориях, Белгороде и Яковлевском горокруге. Это связано с текущей ситуацией.

Мы предполагаем, что утренники будут не массовыми, а в масштабе класс-группа. Мероприятия начнутся примерно с 20 декабря по согласованному графику.
Андрей Мухартов

Что касается остальных территорий области, там ёлки проведут в традиционном формате.

Напомним, в Белгородской области детям раздадут порядка 150 тысяч новогодних подарков. Это произойдёт на утренниках.

На утренниках белгородским детям раздадут 150 тысяч новогодних подарков
Узнать подробнее
Читайте также:
В белгородском минобре объяснили порядок вручения новогодних подарков детямТероборона, обстрелы Белгородской области и подарки детям на Новый год: итоги дняВсем детям в Белгородской области раздадут новогодние подарки
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Андрей Мухартов#Новогодний утренник#Формат#Приграничные районы
Подпишитесь
В ФСБ рассказали, как Сергей Фуглаев похитил 145 млн рублей из бюджета
Сегодня, 07:41
Гладкову пожаловались, что мобилизованным из Орла в Белгородской области негде спать
Сегодня, 09:26
Стало известно о новых погибших в ходе СВО белгородцах
Сегодня, 09:11
ООО «Экомир ЖБК-1» признали лучшей управляющей компанией Белгородской области
Сегодня, 11:51
У белгородского губернатора Гладкова появился референт из Хабаровского края
Сегодня, 07:29
Белгородские батальоны теробороны не станут вооружать
Сегодня, 11:16