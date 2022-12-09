Как пройдут новогодние утренники в белгородских детсадах и школах

Чиновник отметил, что в текущем году новогодние утренники пройдут с особенностью только в приграничных территориях, Белгороде и Яковлевском горокруге. Это связано с текущей ситуацией.
Мы предполагаем, что утренники будут не массовыми, а в масштабе класс-группа. Мероприятия начнутся примерно с 20 декабря по согласованному графику.
Андрей Мухартов
Что касается остальных территорий области, там ёлки проведут в традиционном формате.
Напомним, в Белгородской области детям раздадут порядка 150 тысяч новогодних подарков. Это произойдёт на утренниках.