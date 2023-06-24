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Published Сегодня, 09:51

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В Белгородской области не отменили проведение выпускных

24 июня 2023, 09:51
Фото: 1MI
Но все мероприятия должны пройти в течение светового дня. Подробности сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих соцсетях.

Губернатор отметил, что много поступает вопросов о том, как будут проходить сегодняшние выпускные.

Считаю, что тот формат, который мы уже определили вместе с родителями, детьми и школами, мы должны сохранить. Главное, напомню, — все мероприятия должны пройти в течение светового дня. Я уверен, что все дети, все родители согласятся с таким форматом. И события сегодняшнего дня показывают, что мы все сделали абсолютно правильно. ⠀
Вячеслав Гладков

Напомним, выпускные вечера в Белгородской области не будут проводить в 30-километровой зоне от границы. Во всех остальных муниципалитетах выпускные состоятся. Решения приняли родители, дети и администрации школ.

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#Кристина Семенчук#Выпускные#Гладков#Формат#Оперштаб#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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