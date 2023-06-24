В Белгородской области не отменили проведение выпускных

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Губернатор отметил, что много поступает вопросов о том, как будут проходить сегодняшние выпускные.
Считаю, что тот формат, который мы уже определили вместе с родителями, детьми и школами, мы должны сохранить. Главное, напомню, — все мероприятия должны пройти в течение светового дня. Я уверен, что все дети, все родители согласятся с таким форматом. И события сегодняшнего дня показывают, что мы все сделали абсолютно правильно. ⠀
Вячеслав Гладков
Напомним, выпускные вечера в Белгородской области не будут проводить в 30-километровой зоне от границы. Во всех остальных муниципалитетах выпускные состоятся. Решения приняли родители, дети и администрации школ.