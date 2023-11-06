Уроки безопасности в белгородских школах будут проводить в новом формате

Напомним, в этом учебном году в Белгородской области в большой части школ вернулись к очной форме обучения. При этом в школах ввели занятия по безопасности и для учителей, и для школьников. Цель — научить правильно вести себя в случае чрезвычайной ситуации, в том числе — при возможных обстрелах. Окна школ заклеивали бронеплёнкой, нижние этажи обкладывали мешками с песком, чтобы обеспечить большую безопасность в нештатных ситуациях.