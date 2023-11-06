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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Уроки безопасности в белгородских школах будут проводить в новом формате

Уроки безопасности в белгородских школах будут проводить в новом формате

6 ноября 2023, 11:54
Фото: Midjourney
Теперь для детей будут проводить тесты, чтобы выяснить, насколько эффективны были занятия в первой четверти, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Школы

7 ноября белгородские школьники после каникул возвращаются на занятия, большинство — в очном формате. Уроки безопасности в новой четверти будут проводить в новом формате: в том числе будут проводить тесты, чтобы выявить, насколько принесли пользу занятия в сентябре и октябре.

Также губернатор попросил родителей школьников поделиться мнением о том, что нужно сделать, чтобы воспитать в ребёнке навык правильного поведения в сложной стрессовой ситуации, а также впечатлениями, как их дети отреагировали на подобные занятия в первой четверти.

Напомним, в этом учебном году в Белгородской области в большой части школ вернулись к очной форме обучения. При этом в школах ввели занятия по безопасности и для учителей, и для школьников. Цель — научить правильно вести себя в случае чрезвычайной ситуации, в том числе — при возможных обстрелах. Окна школ заклеивали бронеплёнкой, нижние этажи обкладывали мешками с песком, чтобы обеспечить большую безопасность в нештатных ситуациях.

Также теперь во всех белгородских школах будут проводить игру «Зарница», рассказал губернатор во время прямой линии 2 ноября. Школьные лагеря во время осенних каникул должны были посетить около 15 тысяч детей.

Формат обучения в большинстве школ не изменился, однако в конце октября из-за обстрелов ввели дистант в школах Краснояружского района.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Безопасность#Школы#Учебный год#Зарница#Белгород#Вячеслав Гладков#Осенние каникулы#Дистант#Формат
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