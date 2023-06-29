Гладков снова обсудил с руководителями белгородских школ и детсадов формат обучения

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Губернатор Вячеслав Гладков обсудил с руководителями образовательных учреждений начало нового учебного года в Белгороде. Своё мнение также высказали родители школьников и дошкольников путём анкетирования.
В ходе совещания озвучили итоги опроса по детским садам. Среди опрошенных 8683 человека (78%) проголосовали за выход из режима дежурных групп. Ещё 906 белгородцев (9,7%) высказались «за» работу дежурных групп. А 1085 респондентов (12,3%) с окончательным решением не определились.
На данный момент известно, что подобный опрос проходит среди родителей школьников. В нём приняли участие порядка 80 тысяч человек.
Глава региона выразил уверенность, что окончательное решение по каждой школе и классу в Белгородской области будет выработано совместными усилиями.
В региональном правительстве добавили, что в ходе совещания также поднимались вопросы обеспечения безопасного учебного процесса. Среди предложений:
Во время встречи также обсудили подготовку алгоритма действий на случай ЧС и усиление различных мер антитеррористической безопасности. Для разбора принятых алгоритмов на практике на следующую встречу, которая пройдёт на базе одной из школ, пригласят сотрудников МЧС.
Конечно, наша задача — обеспечить безопасность детей, учителей, воспитателей и технического персонала. Вред здоровью, а тем более угрозу жизни мы должны исключить.
Вячеслав Гладков
В областном правительстве напомнили, что все вопросы и предложения родители могут направлять в областное министерство образования по телефону «горячей линии» +7 (4722) 32-94-06.