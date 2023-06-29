Гладков снова обсудил с руководителями белгородских школ и детсадов формат обучения

Во время встречи также обсудили подготовку алгоритма действий на случай ЧС и усиление различных мер антитеррористической безопасности. Для разбора принятых алгоритмов на практике на следующую встречу, которая пройдёт на базе одной из школ, пригласят сотрудников МЧС.