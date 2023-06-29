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Гладков снова обсудил с руководителями белгородских школ и детсадов формат обучения

29 июня 2023, 13:32
Фото: Правительство Белгородской области
Глава региона вновь встретился с руководителями образовательных учреждений. В ходе совещания подвели итоги опроса родителей дошкольников по формату обучения с 1 сентября. Подробнее сообщили в областном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков обсудил с руководителями образовательных учреждений начало нового учебного года в Белгороде. Своё мнение также высказали родители школьников и дошкольников путём анкетирования.

В ходе совещания озвучили итоги опроса по детским садам. Среди опрошенных 8683 человека (78%) проголосовали за выход из режима дежурных групп. Ещё 906 белгородцев (9,7%) высказались «за» работу дежурных групп. А 1085 респондентов (12,3%) с окончательным решением не определились.

На данный момент известно, что подобный опрос проходит среди родителей школьников. В нём приняли участие порядка 80 тысяч человек.

Глава региона выразил уверенность, что окончательное решение по каждой школе и классу в Белгородской области будет выработано совместными усилиями.

В региональном правительстве добавили, что в ходе совещания также поднимались вопросы обеспечения безопасного учебного процесса. Среди предложений:

  • использовать при работе школ только первые и вторые этажи;
  • закрепить за каждым классом свой кабинет;
  • перевести на дистанционное изучение отдельные дисциплины — например, ИЗО и музыку.

Во время встречи также обсудили подготовку алгоритма действий на случай ЧС и усиление различных мер антитеррористической безопасности. Для разбора принятых алгоритмов на практике на следующую встречу, которая пройдёт на базе одной из школ, пригласят сотрудников МЧС.

Конечно, наша задача — обеспечить безопасность детей, учителей, воспитателей и технического персонала. Вред здоровью, а тем более угрозу жизни мы должны исключить.
Вячеслав Гладков

В областном правительстве напомнили, что все вопросы и предложения родители могут направлять в областное министерство образования по телефону «горячей линии» +7 (4722) 32-94-06.

Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения
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