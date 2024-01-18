Принимают всех? Мэр Белгорода ответил, кого зачисляют в дежурные группы детсадов

Однако ранее региональный министр образования Андрей Милёхин сообщал, что при приёме детей в дежурные группы детских садов всё же учитывают профессии родителей. Так, в первую очередь в группы набирают детей тех родителей, которые «работают на предприятиях непрерывного цикла и в экстренных службах». После них начинают набирать тех детей, кого не с кем оставить дома.