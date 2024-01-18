Принимают всех? Мэр Белгорода ответил, кого зачисляют в дежурные группы детсадов

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Жительница Белгорода поинтересовалась у мэра Валентина Демидова о работе дежурных групп в детских садах. Она сообщила, что в распоряжении говорится о зачислении в них тех детей, чьи дети работают на предприятиях непрерывного цикла.
«А как быть детям тех родителей, у которых восьмичасовой рабочий день и командировки? Почему в прошлый раз можно было принести справку с работы, и ребёнка принимали?» — спросила девушка.
Валентин Демидов ответил, что никакие ограничения на приём в дежурные группы по категориям семей не вводились: «Каждая семья рассматривается заведующим детсадом в индивидуальном порядке». Градоначальник предложил белгородке указать свой номер телефона для решения проблемы.
Однако ранее региональный министр образования Андрей Милёхин сообщал, что при приёме детей в дежурные группы детских садов всё же учитывают профессии родителей. Так, в первую очередь в группы набирают детей тех родителей, которые «работают на предприятиях непрерывного цикла и в экстренных службах». После них начинают набирать тех детей, кого не с кем оставить дома.
Напомним, что официальной информации от оперштаба о работе детсадов пока не было. Вчера, 17 января, глава региона Вячеслав Гладков сообщил только о формате обучения в школах. В то же время некоторые источники сообщали, что детские сады продолжат работать в режиме дежурных групп.