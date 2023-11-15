Гладков принял участие в открытии кадрового центра нового формата «Работа России»

Posted Сегодня, 16:54
Published Сегодня, 16:54
Modified Сегодня, 16:56
Updated Сегодня, 16:56
В Белгородской области открыли сотый по стране центр занятости нового формата «Работа России». В этом году область вошла в состав первых 17 пилотных субъектов России, которые участвуют в проекте комплексной модернизации сети центров занятости в рамках нацпроекта «Демография».
Во время открытия Вячеслав Гладков поблагодарил Правительство РФ за доверие и включение региона в пилотный проект.
Сегодня мы открываем флагманский центр, до конца года под новым брендом распахнут свои двери современные комфортные кадровые службы во всех муниципальных образованиях области.
Вячеслав Гладков
После проведения ремонта центры начнут работать в формате «одного окна». Для этого между МФЦ и фондом «Мой бизнес» были заключены соответствующие соглашения.
Известно, что с начала года в регионе в службе занятости зарегистрировалось 507 новых работодателей, всего со службой сотрудничают более 10 тыс. работодателей.
В регионе также развивается уникальный проект — оказание помощи подросткам во временном трудоустройстве. В период каникул и в свободное время на работу устраивается более 45 тыс. белгородских подростков.
Мы рассматриваем трудоустройство на время школьных каникул как раннюю мотивацию к выбору нужных для региона профессий.
Вячеслав Гладков
Для людей с ОВЗ в кадровых центрах предусмотрены расширенные входные группы и пандусы, а также информационные блоки со шрифтом Брайля.
Отметим, что в текущем году было трудоустроено 419 белгородцев с ОВЗ из 514 обратившихся, а 65 местным жителям на рабочих местах были предоставлены наставники для быстрой адаптации.