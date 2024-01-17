В минобре объяснили ситуацию с анкетами для родителей школьников и детсадовцев

Некоторые семьи из-за неспокойной оперативной обстановки уехали в ПВР Губкинского округа, где отдали своих детей в школы. Родители, оставшиеся в Белгороде, стали интересоваться, можно ли сохранить за ребёнком место в школе областного центра, но на время отправить его обучаться в Прохоровский район. Оказалось, что так поступить нельзя: дети, поступившие в школы Губкина, сначала отчислились из своих школ в Белгороде.