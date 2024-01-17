В минобре объяснили ситуацию с анкетами для родителей школьников и детсадовцев

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
Региональный министр образования Андрей Милёхин объяснил, почему среди родителей школьников и дошколят проводят анкетирование по поводу дальнейшего посещения школ и детсадов. Родители разделились во мнении: часть голосует за дистанционное обучение, другие просят вернуть очный формат.
Мнения на эту тему разделились, и нам важно знать, что думают об этом родители. Именно поэтому в ряде муниципалитетов мы запустили анкетирование, чтобы выяснить, какое количество родителей готово продолжить обучение в очном формате в тех школах, где имеются укрытия и приняты меры по обеспечению безопасности, а кто выступает только за дистанционный формат.
Андрей Милёхин
Кроме этого, анкетирование позволит понять, сколько родителей дошколят одобряет формат работы детских садов: в настоящий момент в них работают только дежурные группы. Также есть возможность увеличить количество находящихся в детсадах детей до количества мест в укрытиях.
Белгородцев спросят о предпочитаемом формате работы кружков, секций и клубов. Выберут тот — дистанционный или очный — который устроит большую часть родителей.
Всего в предлагаемых анкетах есть четыре вопроса: родителей школьников спросят о формате обучения, о мерах безопасности в школах и о формате работы кружков. На подобные вопросы предстоит ответить и родителям детсадовцев. Сбор информации осуществят через классных руководителей и родительские чаты.
Решение о формате обучения примут в ближайшие дни на заседании оперативного штаба Белгородской области.
Отметим, что «война» между сторонниками дистанционного и очного форматов обучения продолжается в социальных сетях уже давно. Некоторые говорят, что в школах детям будет спокойнее и за ними будут присматривать старшие, а другие, наоборот, считают, что безопаснее ребятам будет дома.
Некоторые семьи из-за неспокойной оперативной обстановки уехали в ПВР Губкинского округа, где отдали своих детей в школы. Родители, оставшиеся в Белгороде, стали интересоваться, можно ли сохранить за ребёнком место в школе областного центра, но на время отправить его обучаться в Прохоровский район. Оказалось, что так поступить нельзя: дети, поступившие в школы Губкина, сначала отчислились из своих школ в Белгороде.
Кроме этого, в последние дни жители стали просить открыть все группы в детском саду. По словам одной родительницы, малыши испытывают стресс от постоянной смены воспитателей в дежурных группах. «Сколько можно издеваться над детьми? Кто не хочет водить детей в сад из-за сложившейся обстановки, так они и в дежурные группы их не водят», — отметила женщина.
Некоторые белгородцы стали спрашивать о порядке приёма детей в дежурные группы. В первую очередь принимают детей, чьи родители работают на предприятиях непрерывного цикла и в экстренных службах. После них набирают тех, кому не с кем остаться дома. Для зачисления ребёнка в дежурные группы необходимо обратиться к заведующему детским садом с заявлением, сообщил Милёхин.