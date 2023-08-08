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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

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Белгородские родители из ПВР смогут выбрать форму обучения для своих детей

8 августа 2023, 11:56
Фото: 1MI
Это может быть как удалённый формат, так и очный. Подробнее сообщила заместитель главы региона по внутренней политике Ольга Медведева.
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Пвр

Как отметила чиновница, образовательный процесс у детей, которые проживают в ПВР, будут определять родители. По их желанию он может быть либо дистанционный, либо в близлежащей к пункту временного размещения школе.

Каждый родитель, как и в других муниципалитетах, принимает решение самостоятельно. Либо дистанционный формат, либо очно в школе. Семьи с детьми мы старались специально поселить в ПВР, где рядом находятся образовательные организации.
Ольга Медведева

Медведева добавила, что большинство родителей формат уже выбрали — дети пойдут в близлежащие школы.

Муниципалитет не снимает с себя обязательств помогать людям, которые находятся в ПВР. К 1 сентября помощь мы окажем. Все семьи, которые находятся в ПВР, мы знаем, материальное положение семей тоже известно.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
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#Кристина Семенчук#Школа#Обучение#Формат#Пвр#Общество#Белгородская область#Ольга медведева
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