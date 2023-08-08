Белгородские родители из ПВР смогут выбрать форму обучения для своих детей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Как отметила чиновница, образовательный процесс у детей, которые проживают в ПВР, будут определять родители. По их желанию он может быть либо дистанционный, либо в близлежащей к пункту временного размещения школе.
Каждый родитель, как и в других муниципалитетах, принимает решение самостоятельно. Либо дистанционный формат, либо очно в школе. Семьи с детьми мы старались специально поселить в ПВР, где рядом находятся образовательные организации.
Ольга Медведева
Медведева добавила, что большинство родителей формат уже выбрали — дети пойдут в близлежащие школы.
Муниципалитет не снимает с себя обязательств помогать людям, которые находятся в ПВР. К 1 сентября помощь мы окажем. Все семьи, которые находятся в ПВР, мы знаем, материальное положение семей тоже известно.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа