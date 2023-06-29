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Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения

29 июня 2023, 09:04
Фото: 1MI

Белгородским родителям школьников предложили четыре варианта обучения с сентября

На выбор родителям предлагают четыре варианта. Также в опроснике можно предложить меры для усиления безопасности детей в школах.

Родители школьников Белгородской области получили опросники, в которых могли высказаться о формате обучения детей с 1 сентября. В онлайн-документе сказано, что в адрес регионального правительства поступают обращения родителей школьников с просьбой возобновить очный формат.

Чтобы решить, как начнётся обучение с 1 сентября, попросили указать школу, класс, а также написать предметы, которые в первую очередь нужно изучать в очном формате.

Также у родителей поинтересовались, нужно ли отменять домашние задания. На выбор два варианта: «в начальной школе по всем предметам» или «по отдельным предметам». А ещё попросили написать предложения по дополнительным мерам для усиления безопасности детей в школе.

Что касается формата обучения, на выбор предложили четыре варианта:

  • очный;
  • дистанционный;
  • смешанный (часть предметов очно, часть дистанционно);
  • на базе другой школы (подвоз).
Фото: Bel.ru

Напомним, по итогам опроса родителей дошкольников, 78% (8683 человека) респондентов высказались за выход из дежурных групп. Ещё 906 человек выступили против выхода, а 1085 человек не определились с выбором.

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#Обучение#Формат#Опросник#Школа#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Кристина Семенчук
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