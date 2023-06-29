Очно, удалёнка? Белгородским родителям школьников предложили выбрать формат обучения

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Родители школьников Белгородской области получили опросники, в которых могли высказаться о формате обучения детей с 1 сентября. В онлайн-документе сказано, что в адрес регионального правительства поступают обращения родителей школьников с просьбой возобновить очный формат.
Чтобы решить, как начнётся обучение с 1 сентября, попросили указать школу, класс, а также написать предметы, которые в первую очередь нужно изучать в очном формате.
Также у родителей поинтересовались, нужно ли отменять домашние задания. На выбор два варианта: «в начальной школе по всем предметам» или «по отдельным предметам». А ещё попросили написать предложения по дополнительным мерам для усиления безопасности детей в школе.
Что касается формата обучения, на выбор предложили четыре варианта:
Напомним, по итогам опроса родителей дошкольников, 78% (8683 человека) респондентов высказались за выход из дежурных групп. Ещё 906 человек выступили против выхода, а 1085 человек не определились с выбором.