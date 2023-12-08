ВТБ перевел крупных клиентов в систему «ВТБ Бизнес-онлайн»

«В процессе разработки системы мы изучили потребности и пожелания наших клиентов, учли тенденции развития дистанционных банковских каналов в России и мире. Поместив в центр внимания клиента и его пожелания, мы смогли создать современную, полнофункциональную систему дистанционного банковского обслуживания, которая понятна и удобна в использовании. На текущий момент все клиенты ВТБ сегмента „крупный бизнес“ переведены в новую систему ДБО, которая непрерывно развивается с учетом обратной связи пользователей. Далее мы планируем перевести в „ВТБ Бизнес-онлайн“ и крупнейших клиентов банка „Открытие“, что обеспечит им доступ к новым продуктовым и технологическим возможностям в рамках процесса интеграции», — отметил Александр Боциев.