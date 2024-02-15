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Published Сегодня, 08:35

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

Стало известно, как будут проходить удалённые уроки с 19 февраля

Стало известно, как будут проходить удалённые уроки с 19 февраля

15 февраля 2024, 08:35
Фото: Изображение Midjourney
В приоритете — организация прямой видеоконференцсвязи. Если связь будет нестабильная, дети будут обучаться по картам урока. Подробнее рассказал региональный министр образования Андрей Милёхин.
Сюжет
Дети

Как отметил чиновник, на сегодняшний день уже есть понимание, как будут проходить удалённые уроки с 19 февраля, но нет исчерпывающего унифицированного ответа. Всё зависит от технических особенностей школы и скорости интернета.

Вместе с тем власти поставили чёткую задачу создать все возможные условия для того, чтобы обучение проходило в непосредственном взаимодействии учителей с учениками.

Могут быть технические сбои, тогда, чтобы не останавливать процесс, будут применяться карты урока. Но приоритетными являются дистанционный формат, когда учитель беседует с учениками, которые находятся дома в ходе прямой видеоконференцсвязи, либо видеоконференция с класса, где находятся одноклассники, когда учитель работает с аудиторией параллельно.
Андрей Милёхин

Напомним, ранее стало известно, что очное обучение с 19 февраля выбрали 80% родителей.

С начала года число родителей, которые выбрали очный формат обучения, возросло
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#Белгородская область#Дети#Школа#Обучение#Уроки#Белгород#Кристина Семенчук#Дистант#Карта урока
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