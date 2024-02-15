Стало известно, как будут проходить удалённые уроки с 19 февраля

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Как отметил чиновник, на сегодняшний день уже есть понимание, как будут проходить удалённые уроки с 19 февраля, но нет исчерпывающего унифицированного ответа. Всё зависит от технических особенностей школы и скорости интернета.
Вместе с тем власти поставили чёткую задачу создать все возможные условия для того, чтобы обучение проходило в непосредственном взаимодействии учителей с учениками.
Могут быть технические сбои, тогда, чтобы не останавливать процесс, будут применяться карты урока. Но приоритетными являются дистанционный формат, когда учитель беседует с учениками, которые находятся дома в ходе прямой видеоконференцсвязи, либо видеоконференция с класса, где находятся одноклассники, когда учитель работает с аудиторией параллельно.
Андрей Милёхин
Напомним, ранее стало известно, что очное обучение с 19 февраля выбрали 80% родителей.