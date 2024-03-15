Погибшие и раненые: как прошёл четвёртый неспокойный день в Белгородской области?

Кроме этого, повреждения зафиксировали в здании МФЦ на Есенина, в доме на проезде Автомобилистов и в районе улицы Щорса, 45, где расположен ресторан «Корчма». Фасад здания посекло осколками. Попадание снаряда или осколка также пришлось в торговый центр «Сити Молл»: помимо крыши, пострадал магазин мужской одежды, что видно на видеозаписи. Однако в ТЦ эту информацию опровергают.