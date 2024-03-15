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Published Сегодня, 15:21

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Взрыв

Погибшие и раненые: как прошёл четвёртый неспокойный день в Белгородской области?

15 марта 2024, 15:21
Фото: 1MI
Взрыв

В первый день выборов над Белгородом несколько раз прогремели взрывы

Четвёртый день подряд в Белгородской области крайне неспокойно: помимо разрушений, в регионе есть несколько погибших и пострадавших жителей. Подробности произошедшего за день — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Обстрел

Что произошло в Белгороде утром?

Около 08:10 жители Белгорода и Белгородского района услышали череду взрывов, на территории объявили ракетную опасность. Позже стало известно, что в небе над городом система ПВО сбила семь снарядов, выпущенных из РСЗО RM-70 «Вампир».

Спустя полчаса в социальных сетях начали появляться фотографии чёрного дыма над городом, а затем — видеозаписи последствий. Так, около торгового центра «Сити Молл» снаряд попал в «Газель», которая мгновенно загорелась.

Кроме этого, повреждения зафиксировали в здании МФЦ на Есенина, в доме на проезде Автомобилистов и в районе улицы Щорса, 45, где расположен ресторан «Корчма». Фасад здания посекло осколками. Попадание снаряда или осколка также пришлось в торговый центр «Сити Молл»: помимо крыши, пострадал магазин мужской одежды, что видно на видеозаписи. Однако в ТЦ эту информацию опровергают.

Людям, посетившим избирательные участки для голосования на выборах президента, пришлось прятаться в укрытии. А некоторые прохожие во время обстрелов не сумели спрятаться в подъездах, потому что те не открылись. Оказалось, что жители пытались попасть внутрь в неподходящий момент.

Позже стало известно, что трое жителей Белгорода получили ранения: одного с ушибом грудной клетки и закрытыми переломами нескольких рёбер доставили в горбольницу № 2, лицо второго посекло осколками стекла. Позже за помощью обратилась женщина с контузией и резаной раной на пальце. От госпитализации она отказалась.

Всего разрушения зафиксировали в 33 квартирах в 15 МКД, пяти ИЖС, школьном стадионе, в школе, двух ТЦ и автомобилях.

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Что случилось в Белгороде днём?

Не только утром в областном центре было неспокойно. Днём, около 13:00, над регионом сбили десять снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны.

После произошедшего стало известно о погибшем мирном жителе, который в момент взрыва находился на рабочем месте в магазине. Он погиб от множественных ранений. Ещё два человека ранены: у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочные ранения правого глаза.

Разрушения зафиксировали в магазине и промышленном предприятии, двух частных домах, хозпостройке и четырёх машинах.

Новые взрывы раздались над Белгородом в 17:00, на территории объявили ракетную опасность — она стала четвёртой за сутки. Позже в Министерстве обороны России сообщили, что над регионом сбили пять снарядов из РСЗО Vampire чешского производства. О последствиях на земле пока ничего не известно.

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Погибший в Грайворонском округе

Под огнём ВСУ находился не только Белгород, но и приграничный Грайворонский округ. Около полудня погиб участник территориальной самообороны: мужчина с раннего утра находился на службе из-за неспокойной оперативной обстановки. В момент обстрела он находился на улице и получил тяжёлые ранения.

Повреждены дорожное полотно, семь частных домов, два гаража, два автомобиля и здания торговых площадей.

Ещё одна женщина пострадала при повторной атаке ВСУ на Грайворон. Она получила ушибы плеча и груди, её госпитализировали. В двух частных домах и административно-хозяйственном здании есть разрушения.

Также повреждены шесть домов в Дунайке и Козинке, сарай в Глотово. А в селе Гора-Подол загорелась сухая трава.

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Чего ещё боялись белгородцы?

Пока губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что у жителей региона нет паники, жители Старого Оскола испугались детского квадрокоптера. Из-за этой находки место пришлось оцепить, но позже выяснилось, что взрывчатых веществ нет.

Некоторые жители сорвали наклейки с многоквартирных домов, в подъездах которых установили контроллеры для автоматического открывания дверей при ракетной опасности. Причина такого поступка неизвестна.

Кроме этого, белгородцев пытались запугать очередным фейком. В Сети распространяли информацию о якобы произошедшем взрыве на одном из избирательных участков. Однако запись оказалась фейковой.

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