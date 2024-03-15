Белгородцы начали срывать наклейки на подъездах с контроллерами

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Белгороде установили 1000 контроллеров на домофонах в многоэтажках. Эти устройства во время ракетной опасности автоматически открывают двери в подъезды. Для удобства жителей подъезды, в которых установлены контроллеры, пометили наклейками.
В соцсетях управляющих компаний Белгорода сообщили, что многие наклейки на подъездах уже сорвали местные жители.
Также УК опубликовали список домов на Щорса и Есенина, где установили контроллеры:
Напомним, что в первую очередь устройства появились в домах, возле которых находятся школы. В ближайшее время в городе будет установлено ещё 2000 контроллеров.