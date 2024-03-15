Белгородцы начали срывать наклейки на подъездах с контроллерами

В городе на подъездах установили устройства, которые автоматически открывают двери во время тревоги. На таких домах появились специальные наклейки, однако некоторые местные жители начали срывать их с дверей, сообщают управляющие компании «Градъ Сервис» и «ДРЭП ДСК» в соцсетях.

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