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спецнаклейки на подъездах

Белгородцы начали срывать наклейки на подъездах с контроллерами

15 марта 2024, 11:07
Фото: Telegram-канал «Гладъ Сервис и ДРЭП ДСК»
спецнаклейки на подъездах
В городе на подъездах установили устройства, которые автоматически открывают двери во время тревоги. На таких домах появились специальные наклейки, однако некоторые местные жители начали срывать их с дверей, сообщают управляющие компании «Градъ Сервис» и «ДРЭП ДСК» в соцсетях.

В Белгороде установили 1000 контроллеров на домофонах в многоэтажках. Эти устройства во время ракетной опасности автоматически открывают двери в подъезды. Для удобства жителей подъезды, в которых установлены контроллеры, пометили наклейками.

В соцсетях управляющих компаний Белгорода сообщили, что многие наклейки на подъездах уже сорвали местные жители.

Также УК опубликовали список домов на Щорса и Есенина, где установили контроллеры:

  • Щорса, 47 подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Щорса, 53 подъезды 1, 2, 3, 4, 5;
  • Есенина, 44 подъезды 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
  • Есенина, 38 подъезды 1, 2, 3;
  • Есенина, 42 подъезд 1.

Напомним, что в первую очередь устройства появились в домах, возле которых находятся школы. В ближайшее время в городе будет установлено ещё 2000 контроллеров.

спецнаклейки на подъездахспецнаклейки на подъездах
спецнаклейки на подъездахспецнаклейки на подъездах
спецнаклейки на подъездахспецнаклейки на подъездах
спецнаклейки на подъездах
Фото: Telegram-канал «Гладъ Сервис и ДРЭП ДСК»
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