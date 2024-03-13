В Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Для удобства белгородцев на подъездах с контроллерами наклеили специальные таблички. Они помогут местным жителям в случае опасности быстрее сориентироваться и найти укрытие.
В настоящий момент в городе установлено 1000 устройств для автоматического открывания дверей. В первую очередь контроллеры установили в многоквартирных домах, которые находятся в районе школ.
Устройства подключены к системе ЕДДС. При объявлении ракетной опасности они автоматически открывают домофоны. Устройство должно открыть двери в течение 3-5 секунд.
Также мэр Валентин Демидов сообщил, что в ближайшее время в городе должны установить ещё 2000 контроллеров.
Напомним, что маркировать МКД, где есть контроллеры, просили местные жители. О том, что будут установлены таблички, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.