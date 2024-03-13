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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Наклейки на подъездах с контроллерами

В Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки

13 марта 2024, 11:53
Фото: соцсети Валентина Демидова
Наклейки на подъездах с контроллерами

На подъездах с контроллерами в Белгороде появились спецнаклейки

Теперь местным жителям в случае опасности будет проще сориентироваться и найти место для укрытия. В многоквартирных домах города установили уже около 1000 устройств для автоматического открывания дверей, сообщил мэр Валентин Демидов.

Для удобства белгородцев на подъездах с контроллерами наклеили специальные таблички. Они помогут местным жителям в случае опасности быстрее сориентироваться и найти укрытие.

В настоящий момент в городе установлено 1000 устройств для автоматического открывания дверей. В первую очередь контроллеры установили в многоквартирных домах, которые находятся в районе школ.

Устройства подключены к системе ЕДДС. При объявлении ракетной опасности они автоматически открывают домофоны. Устройство должно открыть двери в течение 3-5 секунд.

Также мэр Валентин Демидов сообщил, что в ближайшее время в городе должны установить ещё 2000 контроллеров.

Напомним, что маркировать МКД, где есть контроллеры, просили местные жители. О том, что будут установлены таблички, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Найти станет проще: в Белгороде на подъездах с контроллерами появятся таблички
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#Город#Многоэтажки#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Валентин Демидов#Ракетная опасность#Контроллеры
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