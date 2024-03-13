В Белгороде на подъездах с контроллерами для открывания дверей появились спецнаклейки

На подъездах с контроллерами в Белгороде появились спецнаклейки

Теперь местным жителям в случае опасности будет проще сориентироваться и найти место для укрытия. В многоквартирных домах города установили уже около 1000 устройств для автоматического открывания дверей, сообщил мэр Валентин Демидов.