Найти станет проще: в Белгороде на подъездах с контроллерами появятся таблички

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Белгородцы поинтересовались у губернатора Белгородской области о том, как узнать, в каких именно подъездах установлены контроллеры для автоматического открывания дверей.
«Может, наклейки какие-нибудь на подъезды наклеить? А то ломишься в двери, время тратишь, а каждая секунда нахождения на улице при обстреле — опасность», — отметила белгородка.
Вячеслав Гладков ответил девушке в ходе вечернего прямого эфира. Он объяснил, что около подъездов действительно появятся соответствующие таблички.
Уже заказали обозначения. Если не ошибаюсь, красного цвета. Если честно, сам ещё не видел, но сегодня вечером должны прислать. Вам постараюсь показать их уже завтра.
Вячеслав Гладков
При этом губернатор отметил, что во время взрывов белгородцы должны лечь на землю, а не бежать в укрытие. И только после прекращения громких звуков спрятаться в безопасное место. «Всё-таки передвигающийся человек подвергает себя большей опасности», — объяснил Гладков.
Напомним, что контроллеры для автоматического открывания дверей в МКД во время ракетной опасности должны срабатывать за шесть секунд. В настоящее время в Белгороде установили уже порядка 1000 подобных устройств.