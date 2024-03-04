Найти станет проще: в Белгороде на подъездах с контроллерами появятся таблички

При этом губернатор отметил, что во время взрывов белгородцы должны лечь на землю, а не бежать в укрытие. И только после прекращения громких звуков спрятаться в безопасное место. «Всё-таки передвигающийся человек подвергает себя большей опасности», — объяснил Гладков.