Контроллеры для автоматического открытия дверей в МКД должны срабатывать за 6 секунд

Posted Сегодня, 17:01
Published Сегодня, 17:01
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Глава региона отметил, что после трагических событий 30 декабря в правительство поступило порядка 42 обращений от белгородцев, жаловавшихся на закрытые подъезды, в которых невозможно было спрятаться.
Тогда власти придумали решение этой проблемы: установить в подъездах контроллеры, которые автоматически открывают двери при ракетной опасности. Кнопку для их открытия будут нажимать сотрудники МЧС, после отмены опасности произойдёт обратная блокировка дверей.
Часть контроллеров уже установили: выбирали густонаселённые МКД, а также дома вблизи школ, чтобы дети могли оперативно спрятаться в случае опасности.
Почти 1000 контроллеров мы уже установили. Ещё 2000 устройств оплачены. Эта работа должна быть выполнена в течение следующего месяца.
Вячеслав Гладков
Губернатор отметил, что после объявления ракетной опасности подъездные двери должны открывать в течение шести секунд.
Сам выезжал, проводили тренировку. С моей точки зрения работает даже лучше, чем мы планировали. В планах было, что сигнал срабатывает в течение шести секунд после нажатия кнопки, я же увидел, что срабатывает практически мгновенно.
Вячеслав Гладков
Сотрудники МЧС в настоящее время рассматривают возможность установки подобных контроллеров и за пределами Белгорода.
Отметим, что оснастить специальными контроллерами должны порядка 8000 подъездов. По состоянию на 13 февраля установили 200 устройств.