Контроллеры для автоматического открытия дверей в МКД должны срабатывать за 6 секунд

Контроллеры для автоматического открытия дверей установят в Белгороде до апреля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе большой прямой линии рассказал подробности об установке в подъездах МКД контроллеров. Он отметил, сколько устройств уже установлено, сколько закуплено и до какого числа все работы будут выполнены.