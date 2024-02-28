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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Контроллеры для автоматического открытия дверей установят в Белгороде до апреля

Контроллеры для автоматического открытия дверей в МКД должны срабатывать за 6 секунд

28 февраля 2024, 17:01
Фото: 1MI

Контроллеры для автоматического открытия дверей установят в Белгороде до апреля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе большой прямой линии рассказал подробности об установке в подъездах МКД контроллеров. Он отметил, сколько устройств уже установлено, сколько закуплено и до какого числа все работы будут выполнены.

Глава региона отметил, что после трагических событий 30 декабря в правительство поступило порядка 42 обращений от белгородцев, жаловавшихся на закрытые подъезды, в которых невозможно было спрятаться.

Тогда власти придумали решение этой проблемы: установить в подъездах контроллеры, которые автоматически открывают двери при ракетной опасности. Кнопку для их открытия будут нажимать сотрудники МЧС, после отмены опасности произойдёт обратная блокировка дверей.

Часть контроллеров уже установили: выбирали густонаселённые МКД, а также дома вблизи школ, чтобы дети могли оперативно спрятаться в случае опасности.

Почти 1000 контроллеров мы уже установили. Ещё 2000 устройств оплачены. Эта работа должна быть выполнена в течение следующего месяца.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что после объявления ракетной опасности подъездные двери должны открывать в течение шести секунд.

Сам выезжал, проводили тренировку. С моей точки зрения работает даже лучше, чем мы планировали. В планах было, что сигнал срабатывает в течение шести секунд после нажатия кнопки, я же увидел, что срабатывает практически мгновенно.
Вячеслав Гладков

Сотрудники МЧС в настоящее время рассматривают возможность установки подобных контроллеров и за пределами Белгорода.

Отметим, что оснастить специальными контроллерами должны порядка 8000 подъездов. По состоянию на 13 февраля установили 200 устройств.

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#Белгородская область#Белгород#Вячеслав Гладков#Домофон#Александра Склярова#Ракетная опасность#Контроллеры
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