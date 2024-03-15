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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

Обстрел

ВСУ атаковали за день Белгород и 11 районов области

15 марта 2024, 14:23
Фото: 1MI
Обстрел

Более 150 ударов нанесли ВСУ по Белгородской области за сутки

Губернатор Вячеслав Гладков представил сводку о нанесённых ВСУ ударах по Белгородской области 14 марта. Два человека погибли, ещё 20 получили различные травмы. Есть разрушения в частных и многоквартирных домах.

В Белгороде во время обстрелов 14 марта погибли два человека, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В Белгородском районе в селе Беловское пострадали три человека. Двое из них — дети.

В Козинке Грайворонского горокруга пострадал мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки.

В Грайвороне пострадали пять человек. Из-за прилёта в дом пострадали мужчина и девушка. У мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Ещё две женщины с осколочными ранениями находятся в больнице. Помимо этого, пострадал мужчина. У него лёгкое ранение руки.

В селе Глотово пострадали два человека. У одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки.

В большинстве районов, попавших под обстрел, есть различные разрушения. Повреждения зафиксировали примерно в 140 частных и многоквартирных домах. Повреждены автомобили, гаражи, хозпостройки, два учреждения культуры, здание сбытовой компании, магазин.

В посёлке Горьковском, Мокрой Орловке, Козинке информация о разрушениях уточняется. Без последствий на земле обошлось в Валуйском, Губкинском и Старооскольском горокругах.

Стало известно о ещё одной пострадавшей при обстреле белгородского приграничья
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#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Обстрел#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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