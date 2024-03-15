ВСУ атаковали за день Белгород и 11 районов области

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
В Белгороде во время обстрелов 14 марта погибли два человека, ещё 12 человек получили ранения различной степени тяжести. В Белгородском районе в селе Беловское пострадали три человека. Двое из них — дети.
В Козинке Грайворонского горокруга пострадал мужчина. У него осколочное ранение грудной клетки.
В Грайвороне пострадали пять человек. Из-за прилёта в дом пострадали мужчина и девушка. У мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Ещё две женщины с осколочными ранениями находятся в больнице. Помимо этого, пострадал мужчина. У него лёгкое ранение руки.
В селе Глотово пострадали два человека. У одного мужчины контузия, у второго — контузия и осколочное ранение руки.
В большинстве районов, попавших под обстрел, есть различные разрушения. Повреждения зафиксировали примерно в 140 частных и многоквартирных домах. Повреждены автомобили, гаражи, хозпостройки, два учреждения культуры, здание сбытовой компании, магазин.
В посёлке Горьковском, Мокрой Орловке, Козинке информация о разрушениях уточняется. Без последствий на земле обошлось в Валуйском, Губкинском и Старооскольском горокругах.