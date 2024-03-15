ВСУ атаковали за день Белгород и 11 районов области

В Грайвороне пострадали пять человек. Из-за прилёта в дом пострадали мужчина и девушка. У мужчины ушиб головы, у девушки — шоковое состояние. Ещё две женщины с осколочными ранениями находятся в больнице. Помимо этого, пострадал мужчина. У него лёгкое ранение руки.