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В Старом Осколе заметили подозрительный летательный аппарат

Детский квадрокоптер стал причиной паники в городе под Белгородом

15 марта 2024, 09:41
Фото: «9 Канал Старый Оскол»

В Старом Осколе заметили подозрительный летательный аппарат

Летательный аппарат обнаружили на улице Ленина. Глава округа Андрей Чесноков сообщил, что предмет похож на гражданский квадрокоптер.

На улице Ленина в районе дома № 52 в Старом Осколе местные жители обнаружили предмет, похожий на гражданский квадрокоптер. Бдительные старооскольцы сообщили о находке по номеру 112.

«9 Канал Старый Оскол» пишет, что причиной паники стал детский квадрокоптер. До выяснения обстоятельств спецслужбы оцепили место.

Спустя время глава горокруга Андрей Чесноков уточнил, что взрывчатых веществ в подозрительном предмете не обнаружено.

Напомним, что в прошлом году в Белгороде оштрафовали владельца рухнувшего на кладбище дрона. Местный житель получил штраф в 30 тыс. рублей.

Видео: 9 канал Старый Оскол
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