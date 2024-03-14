Беспилотник врезался в дерево: от взрывной волны пострадали два дома

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
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Updated Сегодня, 07:43
14 марта ВСУ атаковали Ивнянский район. По селу Покровка ударили беспилотником самолётного типа. БПЛА врезался в дерево, произошёл взрыв.
От взрывной волны пострадали два дома. В одном выбиты окна и двери. Во втором доме повреждена кровля, выбиты окна. Задело и хозпостройку.
Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте работают оперативные службы.
Это не первая атака на регион за сегодняшний день. Ранним утром ВСУ атаковали Прохоровку и Белгород. Позже столица региона попала под удар второй раз: погиб один человек, пострадали ещё четверо. Повреждено 25 машин, есть разрушения в зданиях.
При обстреле Грайворона ранен мирный житель. В Щетиновке под Белгородом был прилёт на территорию сельхозпредприятия.